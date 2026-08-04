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Cvijanović: Podsjetnik na herojski podvig naših boraca

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:23

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Жељка Цвијановић
Foto: Screenshot / X

Herojskim otporom srpskih boraca su na današnji dan 1992. godine odbranjena naselja Vojkovići, Grlica i Krupac, zbog čega je 4. avgust dan koji će zauvijek ostati urezan u kolektivnu svijest ljudi ovog kraja, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Dan odbrane naselja Vojkovići, Grlica i Krupac u Srpskom Sarajevu. Podsjetnik na herojski podvig naših boraca sa ovog područja 1992. godine. Dan za molitvu, sjećanje i ponos", napisala je Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da žrtva boraca koji su stradali i izgubili dijelove svoga tijela trajno obavezuje na pamćenje heroja i čuvanje Republike Srpske, koja je njihovo najsvetije nasljeđe.

"Danas smo odali dužnu poštu onima koji su, braneći svoje porodice i ognjišta, odbranili Republiku Srpsku i pravo na život u slobodi. Sa dubokim pijetetom i posebnim poštovanjem, sjetili smo se onih koji su u toj borbi položili svoje živote", objavila je Cvijanovićeva na "Instagramu".

U okviru manifestacije "4. avgust - da se ne zaboravi" u Hramu Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog danas je u Vojkovićima služena liturgija i parastos za poginule srpske borce, te položeni vijenci.

Napad na Vojkoviće, Grlicu i Krupac počeo je u ranim jutarnjim časovima 4. avgusta 1992. godine, a samo zahvaljujući herojskoj borbi stanovnika ovih naselja spriječena je namjera muslimanskih snaga da zauzmu Ilidžu i krenu prema Palama.

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Željka Cvijanović

Odbrambeno-otadžbinski rat

poginuli borci

Vojska Republike Srpske

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