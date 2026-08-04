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Putin: Rusija posjeduje 50 odsto svjetskih rezervi dijamanata

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 14:17

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Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezerve dijamanata kompanije "Alrosa" čine približno 50 odsto svjetskih rezervi.

"Imate rezerve od milijardu karata", precizirao je šef države na sastanku sa generalnim direktorom kompanije, Pavlom Mariničevom.

Nakon što je dobio potvrdan odgovor od Mariničeva, Putin je konstatovao: - To je približno 50 odsto ukupnih svjetskih rezervi dijamanata.

Putin je takođe dodao da prema indikatorima, po proizvodnji dijamanata "Alrosa" ostvaruje približno 30 odsto globalne proizvodnje.

"30 odsto u karatima", odgovorio je generalni direktor "Alrose".

"Alrosa" je najveća kompanija za eksploataciju dijamanata i svjetski lider u proizvodnji i rezervama dijamanata.

Prošle godine kompanija je smanjila proizvodnju za 10 odsto na 29,8 miliona karata. Do kraja tekuće godine, "Alrosa" planira da proizvede 25-26 miliona karata dijamanata, prenosi Sputnjik.

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Rusija

Dijamant

Vladimir Putin

ekonomija

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