Policija upala na svadbu: Mladoženja se krio pod stepeništem, zaplijenjeno bogatstvo

Mjesecima su se policija i carina pripremale za akciju, a 500 službenika čekalo je da izvrši udar. Onda je izgledalo kao da će akcija propasti.

Ipak, zahvaljujući jednom slučaju, istražioci su na kraju ostvarili cilj - od jednog klana iz šireg područja Rajna-Majna naplatili su skoro pola miliona evra poreskih dugovanja, piše "Bild.de".

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Bio je 4. jul, u Eventparku u Ingolštatu, Klan C. iz Hesena u Njemačkoj planirao je da proslavi svadbu. Dok je luksuzni ketering "Feinkost Kefer" još dostavljao delikatese, pristizali su skupi automobili i supersportska vozila. Iz njih su izlazili svečano obučeni gosti.

Ono što nisu znali jeste da se istražna grupa "Avalon" Generalnog državnog tužilaštva u Frankfurtu tajno "pozvala" na slavlje. Tužioci, policajci, poreski i carinski istražioci posebno su bili zainteresovani za mladoženju Marka C.

Htjeli da zaplijene imovinu mladoženje

Državni tužilac Fikret Jildiz za list "Bild" objasnio je detaljnije o čemu se radi.

"U okviru istražnog kompleksa ‘Avalon’ pri Generalnom državnom tužilaštvu vode se brojni postupci protiv kriminalnih članova, između ostalog velikih porodičnih grupa sa jugoistočnoevropskim poreklom", rekao je on, pa dodao:

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"Riječ je o sumnjama na organizovanu prevaru sa socijalnim davanjima, prevaru u trgovini vozilima, poresku utaju, falsifikovanje dokumenata i pranje novca. Protiv dvije pravosnažno osuđene osobe iz ovog kruga postoje sudske odluke o oduzimanju imovine zbog poreske utaje povezane sa trgovinom automobilima i prevare sa socijalnim davanjima u iznosu većem od 360.000 evra, kao i više od 20.000 evra".

Istražioci su zatim saznali za svadbu.

"Postojali su pokazatelji da će osuđeni na proslavi pokazati značajnu imovinu i da bi moglo doći do predaje većih količina gotovine i drugih vrijednosti", rekao je.

Da li je upadljiva kontrola carine upozorila klan?

Sve do neposredno pred slavlje klan je uspijevao da sakrije tačnu lokaciju događaja. Zbog toga je nekoliko bavarskih policijskih uprava bilo u stanju pripravnosti.

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Na kraju je proslava održana na području nadležnosti policijskog predsjedništva Gornja Bavarska Sjever.

Akcijom je rukovodio šef kriminalističke policije Bernd Dominik. Međutim, akcija nije krenula prema planu.

Naime, carina je postavila kontrolni punkt na auto-putu A9.

"To je bilo sve samo ne promišljeno. Kada carina već postavlja takvu kontrolu, i to još u subotu? Navodno je kontrolisan i jedan član porodice u Lamborginiju. Naši ljudi nisu glupi i moguće je da ih je to upozorilo", rekao je Jildiz.

Posmatračke ekipe iznenada su primijetile da je veliki dio svadbenih gostiju počeo užurbano da odlazi još prije zvaničnog početka proslave. Glavnina policijskih snaga tada je tek bila na putu ka raciji. Rukovodstvo akcije odlučilo je da obustavi veliki upad.

Istražioci zaplijenili falsifikovane zlatnike

Ipak, istražioci nisu otišli praznih ruku. Pronašli su Marka C. sakrivenog u pod jednim stepeništem. Hitno su vratili dio policijskih snaga na teren, prenosi "Telegraf".

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"Istražni organi su ukupno zaplijenili oko 190.000 evra u gotovini, približno 115 zlatnih novčića, nekoliko satova marke Roleks, luksuzno vozilo marke Rols-Rojs, kao i nakit i druge vrijednosti", poručio je Jildiz.

Vožnja mladenaca luksuznom limuzinom u bračnu noć bila je otkazana. Takođe se ispostavilo da su neki od zlatnika bili falsifikovani.

Prema informacijama lista "Bild", Marko C. je nakon toga koristio upadljiv BMW serije 5. Navodno mu je i taj automobil zaplijenjen 29. jula, dok je bio na izletu sa svojom nevjestom kroz mirni alpski kraj.