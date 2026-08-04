Požari u Grčkoj pod kontrolom, stotine vatrogasaca u pripravnosti

Šumski požari Grčkoj blago popuštaju, iako su stotine vatrogasaca u pripravnosti zbog stalnog rizika sjeverozapadno od Atine.

U tom području je zbog strmih brda i kanjona otežano obuzdavanje vatrene stihije koja je uništila kuće i spalila šume, poljoprivredno zemljište i maslinjake.

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Lokalne ekipe, uz podršku aviona iz Rumunije i Francuske, djelovale su na tri fronta zapadno od Atine u Korintskom zalivu, gaseći plamen koji bjesni od petka, 31. jula.

Jaki suvi vjetrovi koji duvaju sa Egejskog mora, poznati kao meltemi, otežavali su napore vatrogasaca, a avioni ponekad nisu mogli da djeluju.

"Nismo imali avion na raspolaganju 30 časova, što nam je uzrokovalo mnogo poteškoća", rekao je zamjenik portparola vatrogasne brigade Joanis Artopojos za javni servis ERT.

Evropa je ovog ljeta opustošena šumskim požarima nakon perioda rekordnih toplotnih talasa i malo kiše, uslova za koje mnogi naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem.

Francuska i Španija su posebno teško pogođene, iako su se ogromni požari u tim državama smirili tokom vikenda. Grčka, poznato žarište, do sada je imala relativno blago ljeto.

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Dva člana posade vatrogasnog helikoptera poginula su 2. avgusta u blizini primorske zajednice Psata, oko 40 kilometara od Atine, nakon sudara u vazduhu sa drugim helikopterom, čija su dva člana posade preživjela.

Okolnosti nesreće, u kojoj su učestvovali helikopteri "bel" registrovani u SAD, istražuje Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD, saopštile su grčke vlasti.

(Srna)