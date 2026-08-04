Logo

Požari u Grčkoj pod kontrolom, stotine vatrogasaca u pripravnosti

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:09

Komentari:

0
Шумски пожар гори у области Ретимна, на јужном грчком острву Крит, у сриједу, 29. јула 2026. године, гдје су два ватрогасца погинула током гашења пожара.
Foto: Tanjug/AP Photo/Giannis Angelakis

Šumski požari Grčkoj blago popuštaju, iako su stotine vatrogasaca u pripravnosti zbog stalnog rizika sjeverozapadno od Atine.

U tom području je zbog strmih brda i kanjona otežano obuzdavanje vatrene stihije koja je uništila kuće i spalila šume, poljoprivredno zemljište i maslinjake.

паре

Svijet

Kupači mislili da sanjaju: Talasi donijeli vreće pune novca

Lokalne ekipe, uz podršku aviona iz Rumunije i Francuske, djelovale su na tri fronta zapadno od Atine u Korintskom zalivu, gaseći plamen koji bjesni od petka, 31. jula.

Jaki suvi vjetrovi koji duvaju sa Egejskog mora, poznati kao meltemi, otežavali su napore vatrogasaca, a avioni ponekad nisu mogli da djeluju.

"Nismo imali avion na raspolaganju 30 časova, što nam je uzrokovalo mnogo poteškoća", rekao je zamjenik portparola vatrogasne brigade Joanis Artopojos za javni servis ERT.

Evropa je ovog ljeta opustošena šumskim požarima nakon perioda rekordnih toplotnih talasa i malo kiše, uslova za koje mnogi naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem.

Francuska i Španija su posebno teško pogođene, iako su se ogromni požari u tim državama smirili tokom vikenda. Grčka, poznato žarište, do sada je imala relativno blago ljeto.

Пас на ланцу

Region

U frižideru i kadi pronašli 30 trulih leševa životinja: Podignuta optužnica

Dva člana posade vatrogasnog helikoptera poginula su 2. avgusta u blizini primorske zajednice Psata, oko 40 kilometara od Atine, nakon sudara u vazduhu sa drugim helikopterom, čija su dva člana posade preživjela.

Okolnosti nesreće, u kojoj su učestvovali helikopteri "bel" registrovani u SAD, istražuje Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD, saopštile su grčke vlasti.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

Atina

požar

Vatrogasci

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар код Требиња

Gradovi i opštine

Još jedna neprospavana noć za trebinjske vatrogasce: Nastavlja se borba sa požarom

2 h

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Banja Luka

Preminuo Milovan Grbić (105), jedan od najstarijih Banjalučana

3 h

0
Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

Svijet

Jul ove godine najtopliji mjesec ikada zabilježen u istoriji mjerenja u Francuskoj

3 h

0
Паре новац

Ekonomija

Španija napravila ludilo: Novčić vrijedi samo 5 evra, prodaje se za mnogo više

3 h

0

Više iz rubrike

Врећа пара

Svijet

Kupači mislili da sanjaju: Talasi donijeli vreće pune novca

2 h

0
Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

Svijet

Jul ove godine najtopliji mjesec ikada zabilježen u istoriji mjerenja u Francuskoj

3 h

0
Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

Svijet

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

4 h

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице

Svijet

Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

4 h

0

  • Najnovije

15

38

Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

15

36

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

15

35

Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

15

23

Većina migranata vraćena iz Seute

15

10

Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima