Mladić (24) nožem izbo dječaka (12) zbog video igrice

Dvadesetčetvorogodišnji muškarac sa Floride navodno je zgrabio kuhinjski nož i izbo svog 12-godišnjeg rođaka nakon što ga je dječak opomenuo zbog korištenja konzole za video igre bez dozvole.

Endru Zargazeta optužen je za nanošenje teških tjelesnih povreda smrtonosnim oružjem, saopštila je Policijska uprava grada Sanrajz u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema izjavi o osnovanoj sumnji, koju je pribavio portal Law&Crime, policija je u četvrtak intervenisala u ulici Vista Ajls Drajv, u bloku 12800, zbog incidenta u kojem je korišten nož.

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Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli dječaka sa ubodnom ranom u predelu kuka. Žrtva je prevezena u bolnicu radi liječenja, a ljekari su utvrdili da povrede nisu opasne po život, prenio je lokalni televizijski kanal WPLG, povezan sa mrežom ABC.

Prabaka žrtve rekla je policiji da je čula kako se njih dvojica svađaju oko konzole i da je stala između njih kako bi ih razdvojila. Izjavila je da nije vidjela da je bilo ko od njih dvojice imao nož.

Nedugo zatim, prabaka je vidjela dječaka kako izlazi iz kuće. Pošla je za njim, a on joj je tada rekao da je izboden.

Tokom razgovora sa policijom, dječak je ispričao da je bio u "žestokoj raspravi" sa Zargazetom zato što je osumnjičeni koristio konzolu bez dozvole. Prema njegovim riječima, Zargazeta je najprije uzeo nož iz kuhinje, ali ga je vratio nakon što ih je prabaka razdvojila.

Žrtva je zatim krenula da uzme konzolu, kada je Zargazeta ponovo zgrabio nož i "odmah ga ubo u desni kuk", navodi se u policijskom dokumentu.

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Policija je kasnije pronašla nož iza televizora.

Zargazeta je dao izjavu policiji, ali je njen sadržaj nije objavljen u zapisniku. Policajci su ga uhapsili i sproveli u zatvor okruga Brouard, gdje mu je određena kaucija od 20.000 dolara. Prema dostupnim informacijama, u pritvoru se nalazio i u ponedjeljak popodne, dok datum njegovog narednog pojavljivanja pred sudom nije bio naveden.

(Telegraf.rs)