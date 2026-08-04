Logo

Moskva: Zapad nema rješenje za Ukrajinu, ultimatumi Rusiji neće proći

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 10:14

Komentari:

0
Москва, Русија
Foto: ATV

Rusija za sada ne čuje nikakve konstruktivne predloge Zapada u vezi sa rješavanjem ukrajinskog pitanja, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin na marginama Trećeg rusko-kazahstanskog medijskog foruma.

„Za sada ne čujemo nikakve konstruktivne ideje sa zapadne strane, odnosno od odgovarajućih zapadnih država. Naprotiv, ponekad pribjegavaju ultimativnom tonu, vjerujući da će uspjeti strategija iscrpljivanja i hibridni rat koji pokušavaju da vode protiv Rusije, uključujući i ekonomskim sredstvima“, rekao je Galuzin.

On je dodao da Zapad, prema ocjeni Moskve, koristi nečasne metode usmjerene na sticanje ekonomskih prednosti kroz nelojalnu konkurenciju i zloupotrebu uticaja u međunarodnim finansijskim institucijama.

Ruski diplomata je ocenio da zapadni politički krugovi ponekad prelaze na „apsolutno neprihvatljiv“ način komunikacije, zasnovan na ultimatumima, poukama i oštrom tonu, polazeći od, kako je naveo, pogrešnog uvjerenja da se Rusija može primorati na ustupke politikom pritiska.

„To, naravno, neće proći“, poručio je Galuzin.

On je istakao i da nema potrebe da Rusija „uznemirava svoje kazahstanske prijatelje“ i traži od njih da prenose poruke Zapadu.

„Zato što održavamo direktne kontakte i komunikaciju sa onima koji mogu da izvrše uticaj na kijevski režim. Ne mogu da kažem da nas te snage dobro čuju, ali nastavljamo da radimo u tom pravcu“, rekao je Galuzin.

Krajem jula predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev je tokom susreta sa Vladimirom Putinom u Omsku izjavio da dobija „mnogo signala“ iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, ali je odbio da bude posrednik u njegovom rješavanju.

„Kategorično odbijam da budem posrednik, jer znam da je Rusija velika zemlja, a ruski narod veliki narod. Kako se kaže, bez posrednika će sam rešiti sva pitanja koja su na dnevnom redu“, poručio je tada Tokajev.

On je predložio zamrzavanje borbenih dejstava u Ukrajini i povratak „istanbulskoj formuli 2.0“, ističući da su u okviru tog formata već bili postignuti značajni rezultati, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

Ukrajina

Mihail Galuzin

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Hronika

Laktaši: Policija u autu pronašla srnu

1 h

0
Вучић: Храм у Бугојну је као феникс - увијек се након рушења дизао из пепела

Republika Srpska

Vučić: Hram u Bugojnu je kao feniks - uvijek se nakon rušenja dizao iz pepela

1 h

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Svima nama je obaveza da nikada ne zaboravimo žrtve zločinačke akcije "Oluja"

1 h

1
Мацут: Злочиначка "Олуја" - једна од највећих трагедија српског народа

Srbija

Macut: Zločinačka "Oluja" - jedna od najvećih tragedija srpskog naroda

1 h

0

Više iz rubrike

Продужну кабл

Svijet

Potpuni raspad mreže: Cijela zemlja ostala bez struje

2 h

0
Микроскопски паразит изазвао епидемију, има и мртвих

Svijet

Mikroskopski parazit izazvao epidemiju, ima i mrtvih

2 h

0
Кајл Кембел, младожења који је преминуо пар дана прије вјенчања

Svijet

Mladoženja preminuo pred vjenčanje

2 h

0
Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.

Svijet

U Španiji više od 2.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom

2 h

0

  • Najnovije

11

13

U Hramu Hrista Spasitelja parastos za Srbe stradale u "Oluji"

11

09

Ne čekajte riječi "volim te": Evo kako svaki znak Zodijaka tajno pokazuje da mu je stalo

11

06

Jak zemljotres ponovo u Italiji, građani u panici: ''Dobro je drmalo''

11

03

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

10

58

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima