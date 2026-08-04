Cvijanović: Svima nama je obaveza da nikada ne zaboravimo žrtve zločinačke akcije "Oluja"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Republika Srpska i Srbija danas obilježavaju Dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja" i zajedno se sjećaju 2.000 nevino stradalih i više od 200.000 sunarodnika protjeranih sa vjekovnih ognjišta tokom najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

- Neka je vječni pomen nedužnim žrtvama, a svima nama obaveza da ih nikada ne zaboravimo - istakla je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

U Mrkonjić Gradu večeras će biti centralno obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.