Logo

Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:03

Komentari:

0
Лед на планини Влашић
Foto: BHMETEO

BiH i idućih sedam do deset dana očekuje vrlo toplo vrijeme, dok bi osjetnije osvježenje moglo stići tek u drugoj polovini avgusta.

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum izjavio je kako se u sljedećih sedam do deset dana ne očekuju značajnije promjene vremena ni veći pad temperatura.

Полиција РС

Gradovi i opštine

Nestala žena pronađena u Kravici kod Bratunca

U drugom dijelu sedmice mogući su lokalni pljuskovi, ponajprije u centralnim i dijelovima sjeverne Bosne, dok bi jug zemlje prema trenutnim prognozama trebao ostati uglavnom bez padavina.

Zadržate se ovako visoke temperature i u narednom periodu. Jedino u drugom dijelu sedmice, u poslijepodnevnim satima, možemo očekivati lokalne pljuskove, rekao je Zulum gostujući na "N1".

Mogući pljuskovi, grmljavina i led

Lokalni pljuskovi mogli bi biti praćeni grmljavinom i ledom. Zulum je pojasnio da se nakon dugotrajnog perioda visokih temperatura, uz povećanu vlagu i prodor hladnijeg vazduha, mogu razviti jača nevremena, piše "N1".

Takve vremenske pojave mogu prouzrokovati štetu u poljoprivredi, ali i na vozilima i objektima.

Tropske noći najčešće u Mostaru

Govoreći o tropskim noćima, tokom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stepeni, Zulum je istakao kako su one u Mostaru dugogodišnja pojava i gotovo se neprekidno bilježe tokom jula i avgusta.

Новац

Ekonomija

Poznati iznosi: U dijelu BiH počinje isplata penzija

U Sarajevu su znatno rjeđe, dok su nešto učestalije na sjeveru Bosne zbog niže nadmorske visine. Prema njegovim riječima, ova je godina u odnosu na nekoliko prethodnih nešto svježija pa je i broj tropskih noći manji.

Meteorolog je upozorio i na učinak urbanih toplotnih otoka. Beton, asfalt i staklene površine dodatno zagrijavaju gradska područja, zbog čega su temperature u centrima gradova često osjetno više nego na zvaničnim meteorološkim stanicama.

Kada stiže osvježenje?

Prema trenutnim prognostičkim modelima, osjetniji pad temperature moguć je nakon prvih desetak dana avgusta.

Maksimalne temperature u Bosni mogle bi biti oko 30 stepeni ili nešto niže, dok bi u Hercegovini uglavnom iznosile oko 33 stepena, lokalno do 35. Drugi dio avgusta trebao bi biti znatno svježiji u odnosu na prvi, rekao je Zulum.

Вакцина

Zdravlje

Prvi pacijent uskoro završava terapiju ruskom vakcinom protiv raka

Dodao je kako će preciznije informacije biti dostupne za otprilike sedam dana.

Vrućine danas traju duže

Govoreći o klimatskim promjenama, Zulum je istakao kako visoke temperature danas traju znatno duže nego prije nekoliko decenija.

Nekada su temperature od 35 stepeni trajale dan ili dva, eventualno tri. Danas to traje tjedan ili dva, rekao je.

Prema njegovim riječima, količine padavina ove su godine uglavnom u granicama višegodišnjeg prosjeka, a ponegdje i iznad njega. U pojedinim dijelovima BiH tokom juna palo je između 60 i 90 litara kiše po kvadratnom metru, što je ublažilo posljedice sušnih perioda.

Новац, плаћање

Društvo

Milioni za uvećane dodatke u Srpskoj, počinje isplata

Zulum je upozorio i na visok UV indeks, posebno u planinskim područjima, te preporučio zaštitu kože, nošenje lagane odjeće dugih rukava, kapa ili šešira te korištenje krema sa zaštitnim faktorom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Vrijeme

Kiša

Pljuskovi

led i grad

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новац, плаћање

Društvo

Milioni za uvećane dodatke u Srpskoj, počinje isplata

5 h

0
Руке држе фигуру куће

Društvo

Napustila Njemačku i vratila se u Brod: Pokrenula sve traženiji posao

5 h

0
Грмљавина, невријеме

Društvo

Od ranog jutra se gleda u nebo: Ako danas zagrmi to je upozorenje

6 h

0
Повучене тоне меса са тржишта Српске

Društvo

Povučene tone mesa sa tržišta Srpske

7 h

0

  • Najnovije

15

38

Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

15

36

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

15

35

Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

15

23

Većina migranata vraćena iz Seute

15

10

Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima