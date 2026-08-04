Led, pljuskovi, grmljavina: Meteorolog najavio nevrijeme

BiH i idućih sedam do deset dana očekuje vrlo toplo vrijeme, dok bi osjetnije osvježenje moglo stići tek u drugoj polovini avgusta.

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum izjavio je kako se u sljedećih sedam do deset dana ne očekuju značajnije promjene vremena ni veći pad temperatura.

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U drugom dijelu sedmice mogući su lokalni pljuskovi, ponajprije u centralnim i dijelovima sjeverne Bosne, dok bi jug zemlje prema trenutnim prognozama trebao ostati uglavnom bez padavina.

Zadržate se ovako visoke temperature i u narednom periodu. Jedino u drugom dijelu sedmice, u poslijepodnevnim satima, možemo očekivati lokalne pljuskove, rekao je Zulum gostujući na "N1".

Mogući pljuskovi, grmljavina i led

Lokalni pljuskovi mogli bi biti praćeni grmljavinom i ledom. Zulum je pojasnio da se nakon dugotrajnog perioda visokih temperatura, uz povećanu vlagu i prodor hladnijeg vazduha, mogu razviti jača nevremena, piše "N1".

Takve vremenske pojave mogu prouzrokovati štetu u poljoprivredi, ali i na vozilima i objektima.

Tropske noći najčešće u Mostaru

Govoreći o tropskim noćima, tokom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stepeni, Zulum je istakao kako su one u Mostaru dugogodišnja pojava i gotovo se neprekidno bilježe tokom jula i avgusta.

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U Sarajevu su znatno rjeđe, dok su nešto učestalije na sjeveru Bosne zbog niže nadmorske visine. Prema njegovim riječima, ova je godina u odnosu na nekoliko prethodnih nešto svježija pa je i broj tropskih noći manji.

Meteorolog je upozorio i na učinak urbanih toplotnih otoka. Beton, asfalt i staklene površine dodatno zagrijavaju gradska područja, zbog čega su temperature u centrima gradova često osjetno više nego na zvaničnim meteorološkim stanicama.

Kada stiže osvježenje?

Prema trenutnim prognostičkim modelima, osjetniji pad temperature moguć je nakon prvih desetak dana avgusta.

Maksimalne temperature u Bosni mogle bi biti oko 30 stepeni ili nešto niže, dok bi u Hercegovini uglavnom iznosile oko 33 stepena, lokalno do 35. Drugi dio avgusta trebao bi biti znatno svježiji u odnosu na prvi, rekao je Zulum.

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Dodao je kako će preciznije informacije biti dostupne za otprilike sedam dana.

Vrućine danas traju duže

Govoreći o klimatskim promjenama, Zulum je istakao kako visoke temperature danas traju znatno duže nego prije nekoliko decenija.

Nekada su temperature od 35 stepeni trajale dan ili dva, eventualno tri. Danas to traje tjedan ili dva, rekao je.

Prema njegovim riječima, količine padavina ove su godine uglavnom u granicama višegodišnjeg prosjeka, a ponegdje i iznad njega. U pojedinim dijelovima BiH tokom juna palo je između 60 i 90 litara kiše po kvadratnom metru, što je ublažilo posljedice sušnih perioda.

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Zulum je upozorio i na visok UV indeks, posebno u planinskim područjima, te preporučio zaštitu kože, nošenje lagane odjeće dugih rukava, kapa ili šešira te korištenje krema sa zaštitnim faktorom.