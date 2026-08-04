Napustila Njemačku i vratila se u Brod: Pokrenula sve traženiji posao

Nakon deset i po godina provedenih na privremenom radu u Frankfurtu, petočlana porodica Kučković odlučila je da spakuje kofere i vrati se u Brod.

Vođena željom da bogato njemačko iskustvo i stečeno obrazovanje primijeni u svom zavičaju, Nada Kučković pokrenula je specifičnu d‌jelatnost, mobilnu kućnu njegu "Nada", unoseći toplinu, pažnju i profesionalizam u domove onih kojima je ovakav vid pomoći najpotrebniji.

Život u ekonomski razvijenoj Njemačkoj za mnoge predstavlja ostvarenje sna, ali za porodicu Kučković više od deset godina života u toj zemlji bila je samo jedna životna stanica. Odluka o povratku nije donesena preko noći, već je sazrijevala godinama. Na kraju je prevagnula želja da ponovo osjete blizinu porodice i onu toplinu koju nijedan zapadni standard ne može da nadomjesti. Jer, koliko god svijet bio veliki, čovjek se najsigurnije osjeća tamo gd‌je su mu korijeni.

Nada Kučković kaže da je upravo ona inicirala povratak.

"Ja sam inicirala povratak. Stres koji prati život tamo bio je najveći razlog, kao i nezadovoljstvo njihovim načinom života. Jednostavno, nije to to. Toplina našeg kraja ne može se nigd‌je pronaći i zato smo odlučili da budućnost gradimo među svojom rodbinom, prijateljima i ljudima koje poznajemo", kaže Nada.

U Njemačkoj je više od decenije radila kao njegovateljica starijih osoba. Prije odlaska u Frankfurt započela je školovanje za medicinsku sestru, a prilika koja joj se ukazala u jednom tamošnjem domu za stara, nemoćna i lica s invaliditetom usmjerila ju je ka pozivu koji će kasnije postati njen životni izbor.

"Tamo sam stekla zaista bogato iskustvo. Odlučila sam da završim školu za njegovatelja kako bih napredovala i usavršavala svoje znanje, a kasnije sam se doškolovala i za šefa personala, odnosno za menadžment i marketing u oblasti njege starih lica", objašnjava ona.

Ideja nastala po povratku u zavičaj

Razmišljajući čime će se baviti po povratku u zavičaj, ideja se nametnula sama. Njemačke diplome, znanje i dugogodišnje iskustvo odlučila je da iskoristi za pokretanje vlastitog posla, mobilne kućne njege pod nazivom "Nada".

Njen poslovni koncept donosi savremen vid patronažne njege, prilagođen potrebama današnjeg društva. Umjesto odlaska u domove za stara lica, korisnici će svu neophodnu njegu dobijati u udobnosti sopstvenog doma, okruženi poznatim okruženjem i uspomenama koje život znače.

"Odlazim direktno kod klijenata kojima je potrebna pomoć. To podrazumijeva pomoć u ličnoj higijeni, održavanje higijene stana, pripremu laganih obroka, nabavku lijekova i namirnica, ali, prije svega, druženje i razgovor. Tu sam i za porodice koje odlaze na godišnji odmor, a nemaju kome da povjere brigu o svojim starijim roditeljima", ističe Nada, dodajući da su njene usluge namijenjene osobama koje su fizički i kognitivno sposobne, ali kojima je potrebna svakodnevna podrška i društvo.

Ona naglašava da domovi za stara lica i angažovanje njegovatelja na našim prostorima više nisu tabu tema, te da ljudi sve više prepoznaju značaj ovakvog vida podrške.

Interesovanje veće od očekivanog

Iako je zvaničan početak rada planiran za avgust, interesovanje je već sada premašilo sva očekivanja. Telefon svakodnevno zvoni, a pozivi stižu sa svih strana.

"Trenutno sam u procesu registracije, jer želim da sve bude urađeno u skladu sa zakonom. Interesovanje je zaista veliko. Zove naša dijaspora, koja želi da obezbijedi njegu svojim roditeljima, ali i ljudi koji žive ovd‌je. Posebno me raduje što mi se javlja veliki broj žena koje žele da se bave ovim poslom i pružaju mi podršku. To mi potvrđuje da je ideja dobra i vjerujem da ću uspjeti u svom naumu", s optimizmom poručuje Nada.

Nadina priča pokazuje da povratak nije uvijek korak unazad. Naprotiv, ponekad je to najhrabriji korak naprijed, povratak na svoje ognjište, među svoje ljude, sa znanjem stečenim u svijetu i željom da ono najbolje prenese tamo gd‌je srce oduvijek pripada, prenio je Radio Brod na svojoj Fejsbuk stranici.