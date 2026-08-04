Vučić: Hram u Bugojnu je kao feniks - uvijek se nakon rušenja dizao iz pepela

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posjetio Hram Rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu, za koji kaže da je kao feniks, jer se nakon više rušenja i paljenja, digao iz pepela.

Vučić je podsjetio da je ova crkva 1992. godine srušena do temelja, a onda opet zapaljena 2004, pa 2007. godine.

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"Ja mislim da nema nijedne crkve da je toliko puta rušena i spaljivana. Mnogo naših crkava jeste, ali ova u Čipuljiću se uvek kao feniks iz pepela digne", rekao je Vučić.

On je istakao da Srpska pravoslavna crkva /SPC/ mnogo znači Srbima koji žive u ovim krajevima.

"Ovo malo njih živi u Crkvi i oko nje", rekao je Vučić.

Paroh bugojanski Slaviša Đurić je istakao da je posjeta predsjednika Srbije podstrek za njih - da znaju da o njima neko brine.

On je sa Vučićem razgovarao o istorijatu ove svetinje i životu Srba u Bugojnu, koji datira vijekovima, navodeći da je prije prethodnog rata tu živjelo 11.000 Srba, koji su bili bogati i obrazovani.

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"U maju 1992. godine ljudi su izbjegli odavde, a dobar dio onih koji su ostali - stradali su. Za gotovo sve ubijene civile postoje policijski zapisnici. Bilo je tu strašnih ubijanja", rekao je Đurić i ispričao da je za njega najteža bila ekshumacija kada su od čovjeka, koji je živ spaljen, pronašli samo kičmeni stub, prenosi Srna.

On je naveo da je u naselju Potočani, takođe, počinjen strašan zločin - ubijeno je 12 ljudi - civila, staraca i žena.

Govoreći o životu u ovoj parohiji, Đurić je rekao da tu, u prosjeku, žive ljudi koji imaju 70 i više godina.

"U Bugojnu danas živi svega dvoje srpske djece - jedno je završilo srednju školu, a drugo je trenutno pohađa", rekao je paroh Đurić.

Paroh bugojanski govorio je i o periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata, ali i o 19. vijeku, navodeći da je tu bila prva škola na ovom području u koju su išla i muška i ženska djece.

"Ovdje je bilo jedno od najboljih srpskih sokolskih društava `Soko`. Nažalost, u Drugom svjetskom ratu su svi vodeći ljudi tog društva pohapšeni i pobijeni", naveo je paroh Đurić.

On je naveo da su napravili zbornik sa autentičnim svjedočenjima o stradanjima, kao i da će jedan primjerak biti poklonjen Vučiću.

"Na ovoj parohiji je u Drugom svjetskom ratu od 1.500 - ubijeno 730 ljudi", rekao je Đurić.

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Paroh Đurić je naveo da grade još jednu crkvu - za 500 ubijene djece kupreške visoravni i skopaljske doline.

U ovoj crkvi se nalazi i spomen-obilježje koje je darovao Anđelko Vučić, sa sinovima Aleksandrom i Andrejem.

Vučić od nedjelje boravi u posjeti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH /FBiH/, u okviru koje je obišao manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika, Mrkonjić Grad, Janjske Otoke i Vodice u opštini Šipovo i Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj.

Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja".

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.