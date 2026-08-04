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Obezbijeđen prevoz iz Banjaluke na obilježavanje u Mrkonjić Gradu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:14

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Изложба Бањалука - Олуја
Foto: ATV

Obezbijeđen je prevoz iz Banjaluke za sve građane koji žele da danas u Mrkonjić Gradu prisustvuju centralnom obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Polazak autobusa iz Banjaluke predviđen je za 15.00 časova iz Ulice olimpijskih pobjednika kod autobuskog stajališta.

"Pozivamo građane da prisustvuju obilježavanju i da zajedno sačuvamo sjećanje na stradanje srpskog naroda", naveli su iz Ministarstva.

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Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina, što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

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Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

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Tagovi :

Akcija Oluja

Mrkonjić Grad

Obilježavanje Oluja Mrkonjić Grad

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