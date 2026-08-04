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Namirnice koje ne treba kozumirati na prazan želudac: Mogu izazvati tegobe

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 09:13

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Намирнице које не треба козумирати на празан желудац: Могу изазвати тегобе
Foto: Pixabay

Stručnjaci ističu da pojedine namirnice, ako se konzumiraju na prazan želudac, mogu izazvati probavne tegobe, nagle oscilacije šećera u krvi ili osjećaj gladi već nakon kratkog vremena.

U nastavku donosimo šest namirnica koje je bolje ostaviti za kasnije tokom dana ili ih kombinovati s hranom bogatom proteinima i vlaknima.

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Kafa

Iako je mnogima prvi izbor nakon buđenja, ispijanje kafe na prazan želudac može potaknuti pojačano lučenje želučane kiseline. Kod osjetljivih osoba to može izazvati žgaravicu, nelagodu ili nadraženost želuca. Stručnjaci preporučuju da se kafa popije nakon laganog doručka.

Citrusno voće

Narandže, limun i grejp bogati su vitaminom C, ali zbog svoje kiselosti kod nekih osoba mogu iritirati želudac kada se konzumiraju prije bilo kakvog obroka. Ako imate osjetljiv probavni sistem, citrusno voće je bolje jesti nakon doručka.

Slatkiši i peciva

Kroasani, krofne i druge slastice brzo podižu nivo šećera u krvi, ali jednako brzo dolazi i do njegovog pada. Rezultat su umor, pad energije i osjećaj gladi već nakon sat ili dva.

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Gazirana pića

Gazirana pića nisu dobar izbor ni u jednom dijelu dana, a posebno ne odmah nakon buđenja. Mogu izazvati nadutost, osjećaj težine u želucu i dodatno opteretiti probavni sistem.

Ljuta i začinjena hrana

Začinjena jela mogu nadražiti sluznicu želuca kada se jedu na prazan želudac. Kod nekih osoba to može dovesti do grčeva, žgaravice ili osjećaja pečenja.

Voćni sokovi s dodatkom šećera

Iako se često smatraju zdravim izborom, industrijski voćni sokovi sadrže velike količine šećera i malo vlakana. Konzumacija na prazan želudac može uzrokovati nagli porast glukoze u krvi, nakon čega slijedi brz pad energije.

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Tagovi :

zdrava ishrana

Namirnice

Kafa

želudac

zdravlje

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