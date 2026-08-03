Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

Visoke temperature, jako sunce i nedostatak padavina predstavljaju veliki izazov za biljke, pa stručnjaci upozoravaju da je tokom toplotnog talasa neophodna posebna njega bašte.

Jedna od najčešćih grešaka jeste zalivanje biljaka usred dana, jer voda tada brzo isparava, zbog čega se preporučuje da se to radi rano ujutru ili uveče.

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Pojedinim vrstama cvijeća, posebno mladim sadnicama i biljkama u saksijama, potrebna je dodatna zaštita od sunca kako bi lakše podnijele visoke temperature.

Stručnjaci savjetuju i da se travnjaci ne kose prekratko, jer duža trava bolje zadržava vlagu i štiti korijen od isušivanja.

Veliku pomoć može pružiti i malčiranje, odnosno prekrivanje zemlje korom drveta, kompostom ili drugim organskim materijalima koji čuvaju vlagu, prenosi Glas Srpske.

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Takođe, preporučuje se izbjegavanje upotrebe đubriva tokom ekstremnih vrućina, kao i redovno uklanjanje uvelih cvjetova kako bi biljke sačuvale snagu i nastavile da napreduju.