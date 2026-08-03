Logo

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 12:02

Komentari:

0
Баштован у бијелим чизмама залива младе биљке у земљи током сунчаног дана на фарми.
Foto: Alfo Medeiros/Pexels

Visoke temperature, jako sunce i nedostatak padavina predstavljaju veliki izazov za biljke, pa stručnjaci upozoravaju da je tokom toplotnog talasa neophodna posebna njega bašte.

Jedna od najčešćih grešaka jeste zalivanje biljaka usred dana, jer voda tada brzo isparava, zbog čega se preporučuje da se to radi rano ujutru ili uveče.

Празни џепови

Svijet

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

Pojedinim vrstama cvijeća, posebno mladim sadnicama i biljkama u saksijama, potrebna je dodatna zaštita od sunca kako bi lakše podnijele visoke temperature.

Stručnjaci savjetuju i da se travnjaci ne kose prekratko, jer duža trava bolje zadržava vlagu i štiti korijen od isušivanja.

Veliku pomoć može pružiti i malčiranje, odnosno prekrivanje zemlje korom drveta, kompostom ili drugim organskim materijalima koji čuvaju vlagu, prenosi Glas Srpske.

дјевојка-паре-новац

Zanimljivosti

Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Takođe, preporučuje se izbjegavanje upotrebe đubriva tokom ekstremnih vrućina, kao i redovno uklanjanje uvelih cvjetova kako bi biljke sačuvale snagu i nastavile da napreduju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zalivanje bašte

Biljke

bašta

Kako spasiti biljke od velikih vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

Фрешвејв фестивал

Kultura

Nauka iza festivalske energije: Zašto hiljade ljudi istovremeno osjećaju isto?

36 min

0
Живописан крупни план зеленог папагаја са упечатљивим наранџастим очима, на замућеној позадини.

Svijet

Utakmica prekinuta zbog napada papagaja: Nesvakidašnja scena u Brazilu

1 h

0
Конобар носи тацну са чајником и шољом.

Svijet

Bakšiš je u ovoj zemlji uvreda: Konobari ga sami vraćaju

1 h

0
Аријана Гранде напушта сцену послије расправа о њеном здрављу

Scena

Arijana Grande napušta scenu poslije rasprava o njenom zdravlju

1 h

0

Više iz rubrike

крема за сунчање

Savjeti

Kako prepoznati da je krema za sunčanje pokvarena?

3 h

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Pomoću ovog trika rashladite prostoriju za 5 minuta i to bez klime

23 h

0
Сијање баште, сјетва

Savjeti

Šta obavezno uraditi u bašti tokom avgusta

1 d

0
Конзерва, риба

Savjeti

Šta je opasnije: Istekao rok trajanja ili ispupčen poklopac na konzervi

2 d

0

  • Najnovije

12

07

Dodik: Nema bosanskohercegovačkog kulturnog nasljeđa

12

04

Vučić: Bošnjaci očekuju ljubav i poštovanje od Srba, a ne mogu da izgovore Republika Srpska

12

02

Zbog ovih grešaka biljke neće preživjeti velike vrućine: Izbjegnite ih

12

00

Otišao u Njemačku po bolji život, pa zakukao: Ostane mi samo 400 evra

11

59

Od 7. avgusta pare padaju s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima