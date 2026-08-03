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Žena nakon carskog reza završila u invalidskim kolicima

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 12:36

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Foto: Pexel/Amina Filkins

Stanka M. (19) iz sela Banica kod Strumice završila je u invalidskim kolicima nakon što je, prije oko mjesec dana, porođena carskim rezom u bolnici u Štipu.

Njen svekar Velibran S. navodi da je snaja ostala nepokretna nakon što je carskim rezom rodila drugo dijete. Nakon što je slučaj privukao veliku pažnju javnosti, naređena je hitna inspekcija u svim bolnicama gdje se S. M. liječila.

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Velibran je za "Sloboden pečat" rekao da su mu ljekari čak rekli da će Stanka "ostati trajno paralizovana".

"Otkako se porodila u bolnici u Štipu carskim rezom, jednostavno više nije mogla da hoda. Tražim da se njen slučaj hitno preispita, jer ne prihvatamo da niko ne odgovara za to što nam govore da će 19-godišnja žena zauijvek ostati u invalidskim kolicima", rekao je svekar za makedonske medije.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do paralize mlade žene, a direktor bolnice u Strumici Goce Hristov rekao je za "Sloboden pečat" da je pacijentkinja imala "komplikaciju nakon trećeg carskog reza i da je tokom proteklog mjeseca obavila oko 27 pregleda u različitim bolnicama" - na Klinici za neurologiju u Kliničkom centru "Majka Tereza", na hirurgiji, urologiji i drugim odjeljenjima.

S druge strane, njen svekar tvrdi da je imala samo dva carska reza i dvoje djece.

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Direktor Hristov je rekao da je mlada žena bila hospitalizovana na Klinici za neurologiju u Skoplju, u Kliničkom centru "Majka Tereza", od 4. do 19. jula, a zatim ponovo od 20. do 27. jula.

Navodi da joj je urađen veliki broj pregleda na Ginekološko-akušerskoj klinici, Endokrinologiji, Mikrobiologiji i Transfuziologiji, te da je dobila uput i za kolonoskopiju. Takođe joj je, navodi, zamijenjen i kateter.

Na pitanje kako je došlo do ovako teške komplikacije nakon carskog reza, direktor strumičke bolnice nije želio da komentariše.

"Prije mjesec dana u Štipu joj je urađen treći carski rez. Ne želim da ulazim u razloge, ali nakon porođaja dobila je paraplegiju. Ne može da hoda. U dokumentaciji sa posljednjeg carskog reza nije navedeno koja je vrsta anestezije primjenjena. Nakon porođaja izgubila je sposobnost kretanja", rekao je on.

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Danas se oglasilo i Ministarstvo zdravlja i saopštilo da Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat, po nalogu ministra Saša Klekovskog, sprovodi vanredni inspekcijski nadzor u Opštoj bolnici Strumica, Kliničkoj bolnici Štip i Univerzitetskoj klinici za neurologiju u Skoplju, gdje je liječena 19-godišnja pacijentkinja.

Iz Ministarstva su saopštili da će u narednim danima biti prikupljena kompletna medicinska dokumentacija iz sve tri zdravstvene ustanove, nakon čega će biti izrađeni zaključci stručnog nadzora i, ukoliko se utvrde propusti, biće preduzete odgovarajuće mjere.

U saopštenju se naglašava da će biti zaštićeni dostojanstvo, privatnost, kao i lični i medicinski podaci pacijentkinje, a javnost se poziva da se uzdrži od spekulacija i preuranjenih zaključaka dok postupci traju. Apel je upućen i medijima i javnosti da poštuju dostojanstvo zdravstvenih radnika, čija eventualna odgovornost, kako navode, može biti utvrđena isključivo nakon završetka stručnog nadzora.

Ministarstvo je najavilo da će po završetku nadzora transparentno obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama i daljim koracima.

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U međuvremenu, direktor Kliničke bolnice Štip, Vladko Zaharijev, saopštio je da je pacijentkinja nakon carskog reza otpuštena u dobrom opštem stanju, a da se kasnije javila zbog slabosti donjih ekstremiteta.

(Telegraf.rs)

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Sjeverna Makedonija

trudnica

porođaj

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