Logo

U BiH se gradi kompleks vrijedan 100 miliona maraka

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 13:26

Komentari:

0
Багер
Foto: Pixabay

Trg rudara, jedan od centralnih gradskih prostora u Zenici, postepeno dobija novi izgled.

Nakon višegodišnjeg zastoja počela je izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj, jedan od najviših u Bosni i Hercegovini.

Policija rs

Hronika

Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

Novi vlasnici kompanije Euro-mont, koja je nosilac investicije, ističu da bi do kraja godine konture objekta trebale biti vidljive.

Rok izgradnje čitavog kompleksa je tri godine, uz ukupnu investiciju od oko 100 miliona KM, što je trenutno čini jednom od najvećih investicija ne samo u Zenici već i u BiH.

Toranj visok 100 metara

Iako je gradnja kompleksa na Trgu rudara dugo pripremana zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do realizacije dolazi tek sada. Cilj je centralni dio grada učiniti modernijim i privlačnijim te značajno uticati i na ukupni kvalitet života u Zenici.

Вучић, Додик и Минић у Ситници

Republika Srpska

Minić: Srpska i Srbija neraskidivo povezane zajedničkom istorijom i vrijednostima

Investitori, a riječ je o grupacijama koje predvode firme ALMI Zenica i Bosil doo, navode da njihov projekt podrazumijeva četiri etaže u zemlji, četiri lamele spratnosti od dva do osam spratova (plus prizemlje), te toranj P+31 visok 100 metara.

Radi se o 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora, 447 stambenih jedinica i 486 parking mjesta. Investitori ističu da će biti ispoštovani najviši građevinski i ekološki standardi, kako bi cijeli grad dobio ugodan i koristan urbani kompleks, prenosi "Fokus".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zenica

Gradnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Ekonomija

Novi namet dodatno diže cijene goriva u BiH?

5 h

0
Новац, плаћање

Ekonomija

Iskustvo nije potrebno, traži se više od 1.100 radnika

7 h

0
Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,

Ekonomija

Slavne luksuzne prodavnice zjape prazne: Pad prodaje pogodio modne gigante

2 d

0
Желе да сачувају стручњаке: Ево шта технолошки гигант нуди да радници не оду

Ekonomija

Žele da sačuvaju stručnjake: Evo šta tehnološki gigant nudi da radnici ne odu

2 d

0

  • Najnovije

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

17

28

Rumunija podigla vojsku zbog ekstremno niskog nivoa Dunava: Minirana stijena u rijeci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima