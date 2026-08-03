Vozač električnog trotineta povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

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U sarajevskom naselju Dobrinja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i električni trotinet.

Vozač električnog trotineta je tom prilikom zadobio lakše povrede. Pripadnici Policijske uprave Novi Grad su izvršili uviđaj na mjestu nesreće. Hronika Sudar dva auta i kamiona između Banjaluke i Mrkonjić Grada “Desila se saobraćajna nesreća, vozač električnog trotineta je zadobio laške tjelesne povrede, izvršen e uviđaj na mjestu nesreće.” Saobraćaj se odvijano nesmetano nakon završenog uviđaja, prenosi Crna-Hronika.

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