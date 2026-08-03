Vozač električnog trotineta povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
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U sarajevskom naselju Dobrinja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i električni trotinet.
Vozač električnog trotineta je tom prilikom zadobio lakše povrede.
Pripadnici Policijske uprave Novi Grad su izvršili uviđaj na mjestu nesreće.
Hronika
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“Desila se saobraćajna nesreća, vozač električnog trotineta je zadobio laške tjelesne povrede, izvršen e uviđaj na mjestu nesreće.”
Saobraćaj se odvijano nesmetano nakon završenog uviđaja, prenosi Crna-Hronika.
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