Logo

Vozač električnog trotineta povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 14:15

Komentari:

0
Електрични тротинет оборен на улици након саобраћајне несреће у сарајевском насељу Добриња.
Foto: Crna-Hronika

U sarajevskom naselju Dobrinja danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i električni trotinet.

Vozač električnog trotineta je tom prilikom zadobio lakše povrede.

Pripadnici Policijske uprave Novi Grad su izvršili uviđaj na mjestu nesreće.

Удес у Бочцу

Hronika

Sudar dva auta i kamiona između Banjaluke i Mrkonjić Grada

“Desila se saobraćajna nesreća, vozač električnog trotineta je zadobio laške tjelesne povrede, izvršen e uviđaj na mjestu nesreće.”

Saobraćaj se odvijano nesmetano nakon završenog uviđaja, prenosi Crna-Hronika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

električni trotinet

Komentari (0)

Pročitajte više

Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.

Region

Muškarac (65) snimao djecu na hrvatskoj plaži: Imao naočare sa kamerom

4 h

0
Багер

Ekonomija

U BiH se gradi kompleks vrijedan 100 miliona maraka

4 h

0
Пандуревић отпуштен на кућно лијечење

Hronika

Pandurević otpušten na kućno liječenje

4 h

0
Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске

Hronika

Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

4 h

0

Više iz rubrike

Удес у Бочцу

Hronika

Sudar dva auta i kamiona između Banjaluke i Mrkonjić Grada

4 h

0
Пандуревић отпуштен на кућно лијечење

Hronika

Pandurević otpušten na kućno liječenje

4 h

0
Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске

Hronika

Tuča na benzinskoj pumpi, muškarac završio na UKC Republike Srpske

4 h

0
Коста Пандуревић се огласио из болнице након пуцњаве

Hronika

Kosta Pandurević se oglasio iz bolnice nakon pucnjave

5 h

0

  • Najnovije

17

43

Vučić: Srbi su jedan narod i moraju da imaju čvrste nacionalne veze

17

36

Dodik: Zahvalnost Vučiću za promjenu zvanične politike Srbije prema Srpskoj

17

32

U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

17

31

MUP: Pojačane mjere na području Mrkonjić Grada

17

28

Ključ dužeg života: Zašto naučnici sada preporučuju smanjen unos proteina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima