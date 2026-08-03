Pandurević otpušten na kućno liječenje

Sinoć je u pucnjavi u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu s najmanje dva hica iz vatrenog oružja ranjen Kosta Pandurević.

Pandurević je otpušten iz Bolnice "Srbija" i u stabilnom opštem zdravstvenom stanju uz preporuku za kućno liječenje, rečeno je Srni iz ove zdravstvene ustanove.

Iz Bolnice su naveli da je ranjeni zadobio prostrelnu ranu lijeve strane grudnog koša sa leđa, a nakon zbrinjavanja i liječenja otpušten je iz ove zdravstvene ustanove.

Hronika Kosta Pandurević se oglasio iz bolnice nakon pucnjave

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo raspisali su potragu za Đorđem Ždralom iz Istočnog Sarajeva, koji se sumnjiči da je hicima iz vatrenog oružja ranio Pandurevića.

Cijeli slučaj kvalifikovan je kao pokušaj teškog ubistva, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo 2. avgusta 2026. godine oko 18:15 sati prijavljeno da je u Spasovdanskoj ulici došlo do upotrebe vatrenog oružja.