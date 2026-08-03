Pala cijena nafte nakon Trampove objave o pregovorima sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Cijena nafte brent je danas pala za pet odsto na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trampa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran.
Cijena nafte brent je u 9.30 časova pala za 4,99 odsto na 83,725 dolara, a američke nafte VTI za 5,79 odsto na 79,752 dolara.
Tramp je rekao da su ga ključni bliskoistočni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju, pozvali da obustavi napade i da prioritet pregovorima, a tržišta su pozitivno reagovala na ovu najavu.
(Tanjug)
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