Pala cijena nafte nakon Trampove objave o pregovorima sa Iranom

Cijena nafte brent je danas pala za pet odsto na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trampa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran.

Cijena nafte brent je u 9.30 časova pala za 4,99 odsto na 83,725 dolara, a američke nafte VTI za 5,79 odsto na 79,752 dolara.

Tramp je rekao da su ga ključni bliskoistočni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju, pozvali da obustavi napade i da prioritet pregovorima, a tržišta su pozitivno reagovala na ovu najavu.

(Tanjug)