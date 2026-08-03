Dodik najavio: Porodica Ilić sa petoro djece dobiće kuću i put do nje

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uživao u gostoprimstvu koje im je pružila porodica Darka Ilića iz Vodica kod Šipova, kojoj će obezbijediti kuću i put do nje.
"Tu obavezu preuzeli smo na sebe predsjednik Vučić i ja. Bilo je divno pričati sa njima i uživati u gostoprimstvu koje su nam pružili", objavio je Dodik na "Iksu".
Porodica Darka Ilića ima petoro djece i jedno unuče.
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Prethodno su Vučić i Dodik posjetili turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje.
Oni će posjetiti hram u srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve, te porodičnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.
Vučić je juče sa Dodikom posjetio manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta, kao i Sitnicu kod Ribnika.
Porodica Darka Ilića iz Vodica, kod Šipova, koja ima petoro djece i jedno unuče, dobiće kuću i put do nje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 3, 2026
Tu obavezu preuzeli smo na sebe predsjednik Vučić i ja.
Bilo je divno pričati sa njima i uživati u gostoprimstvu koje su nam pružili. pic.twitter.com/UH6YyM5kkL
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