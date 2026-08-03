Dodik: Ostajemo jedinstveni, gdje god Srbi živjeli

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod i da ostaju jedinstveni - gdje god Srbi živjeli.
Dodik je na "Iksu" naveo da je u Novom Selu sa Vučićem posjetio Hram Presvete Bogorodice i poklonio se sjenima poginulih i nestalih Srba.
U Novom Selu, u Srpskom Kupresu, zajedno s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem @avucic posjetio sam Hram Presvete Bogorodice i poklonio se sjenima naših poginulih i nestalih.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 3, 2026
Razgovarali smo sa mještanima i dogovorili da riješimo problem vodosnabdijevanja, jer naš narod koji… pic.twitter.com/3Pc43TRgEw
"Razgovarali smo sa mještanima i dogovorili da riješimo problem vodosnabdijevanja, jer naš narod koji je ostao na svojim ognjištima zaslužuje podršku i bolje uslove za život", istakao je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Trenutno na programu