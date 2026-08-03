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Dodik: Ostajemo jedinstveni, gdje god Srbi živjeli

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 15:00

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Додик и Вучић у Новом Селу
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod i da ostaju jedinstveni - gdje god Srbi živjeli.

Dodik je na "Iksu" naveo da je u Novom Selu sa Vučićem posjetio Hram Presvete Bogorodice i poklonio se sjenima poginulih i nestalih Srba.

"Razgovarali smo sa mještanima i dogovorili da riješimo problem vodosnabdijevanja, jer naš narod koji je ostao na svojim ognjištima zaslužuje podršku i bolje uslove za život", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Srbija

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