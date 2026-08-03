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Zbog požara u Francuskoj uhapšeno 375 ljudi, uključujući 142 maloljetnika

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ATV redakcija
03.08.2026 15:47

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Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

Zbog šumskih požara koji su izbili u Francuskoj posljednjih nedjelja, uhapšeno je 375 ljudi, uključujući 142 maloljetnika, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje.

Od 375 uhapšenih, 36 osoba je zatvoreno, naveli su izvori bliski istrazi, prenosi BFM. Neke od njih su ili osuđene na zatvorsku kaznu sa nalogom za hapšenje, ili smještene u pritvor do suđenja.

Posljednjih nedjelja, izbilo je nekoliko požara u raznim departmanima Francuske, posebno u Žirondi, Odu i Seni i Marni, podsjetila je francuska tv.

Kako se navodi, dok su neki požari posljedica intenzivnog toplotnog talasa koji je pogodio zemlju, drugi mogu da budu izazvani ljudskim faktorom.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je 13. jula izjavio tokom konferencije za novinare da su dvije trećine namjerno podmetnuti požari, dok je ostatak slučajan.

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Prema vremenskoj prognozi koju je objavila služba Meteo-Frans, za 36 departmana danas i dalje važi upozorenje na "visoki" rizik od šumskih požara.

Požari u Žirondi i Odu, koji su posebno pogodili stanovnike ovog vikenda, sada su pod kontrolom. Vlasti prefektura pozvale su, međutim, na oprez jer se ponekad strahuje od ponovnog pojavljivanja požara.

(telegraf)

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Francuska

požar

hapšenje

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