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Slučaj Danke Ilić: Pravosnažno obustavljen postupak protiv Radoslava Dragijevića

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 16:42

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Случај Данке Илић: Правоснажно обустављен поступак против Радослава Драгијевића
Foto: MUP Srbije

Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je obustavio postupak protiv Radoslava Dragijevića, optuženog da je pomogao svom sinu Dejanu Dragijeviću da sakrije tijelo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić koja je nestala 26. marta 2024. godine kod Bora.

Sud je odbio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru i potvrdio da nema osnova za optužbu protiv njega za neprijavljivanje krivičnog djela i pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Viši sud u Negotinu ranije je donio odluku o potvrđivanju optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, kojom se terete za teško ubistvo, i istovremeno odbio optužbu i obustavio krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je bio osumnjičen da je pomogao svom sinu da sakrije tijelo djevojčice.

Prethodno je Apelacioni sud u Nišu potvrdio dio optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, javio je Tanjug.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom javnog preduzeća "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslava Dragijevića sumnjiče da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

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Dejan Dragijević

Danka Ilić

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