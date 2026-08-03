U Kantonu 10 potvrđena tri slučaja bruzeloze kod ljudi

U Kantonu 10 Federacije BiH potvrđena su tri slučaja bruceloze kod ljudi, dvije obolele osobe su s područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdila je za Fenu direktorka Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10 Dijana Mamić.

Prema njenim riječima, sve tri oboljele osobe u svojim domaćinstvima imaju stoku. Međutim, nije precizirano da li je epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji su se način zarazile.

Dodala je kako je Zavod ove godine primio i deset prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja.

Mamić je pojasnila da bruceloza počinje opštim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje.

- Preporuka je da se ne konzumiraju meso, mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača koji nisu pod veterinarskom kontrolom. Stočari takođe ne bi trebalo nabavljati meso bez valjane dokumentacije i veterinarskog pregleda - upozorila je Mamić.

Prema podacima drugih nadležnih službi u Federaciji BiH, na području Kantona 10 ove je godine bruceloza potvrđena kod 72 životinje, među kojima su 32 goveda i 40 ovaca.

Sve zaražene životinje pravovremeno su i neškodljivo uklonjene, a slučajevi su zabilježeni na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada.

Broj zaraženih životinja više je od deset puta veći nego prošle godine, kada je na području Kantona 10 potvrđeno sedam slučajeva bruceloze kod životinja.

U Federaciji BiH za sprovođenje veterinarskih mjera u 2026. godini osigurano je 3,5 miliona KM. Najveći dio sredstava namijenjen je dijagnostičkim ispitivanjima zaraznih bolesti, među kojima su bruceloza, tuberkuloza i enzootska leukoza goveda.

Program obuhvata i laboratorijska ispitivanja uzoraka krvi životinja, testiranja kopitara na infektivnu anemiju konja te službenih uzoraka na prisutnost salmonele kod žive peradi.

Predviđena su i sredstva za dijagnostiku bolesti zoonotskog karaktera i drugih zaraznih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje životinja ili prouzrokovali veće ekonomske štete, kao i za ispitivanja na američku gnjiloću pčelinjeg legla.

Takođe, planirane su i naknade vlasnicima uginulih ili neškodljivo uklonjenih životinja te dezinfekcija zaraženih farmi i prevoznih sredstava.