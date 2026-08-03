Logo

Kolaps na ulazu u Grčku: Vozači zaglavili u kilometarskim kolonama na 42 stepena

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 18:07

Komentari:

0
Грчка колона аута Евзони
Foto: Put do Grče - Trip to G/printscreen

Na graničnom prelazu Evzoni trenutno vlada potpuni saobraćajni kolaps. Prilaz ulazu u Grčku sa sjevernomakedonske strane potpuno je blokiran, a kolona vozila već duže vrijeme stoji u mjestu i gotovo se uopšte ne pomjera, a kao otežavajuća okolnost vozačima su i visoke temperature.

Situaciju dodatno otežavaju ekstremne ljetne vrućine – temperatura je premašila paklenih 42°C. Zarobljeni u vrelim automobilima i na usijanom asfaltu, putnici i vozači počeli su da gube strpljenje, pa se graničnim prelazom prolama zaglušujuće i masovno trubljenje iz gotovo svih vozila.

Video-snimak ovog haosa objavljen je na Fejsbuk stranici "Grčka Info", gdje se jasno vidi nepregledna kolona automobila koja stoji u mjestu, dok se u pozadini odjekuju sirene frustriranih vozača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gužve na granici

Grčka

Stanje na granicama

Kolone vozila

video snimak

visoke temperature vazduha

Komentari (0)

Više iz rubrike

Трамп наредио нафтним компанијама: Снизите цијене горива, одмах

Svijet

Tramp naredio naftnim kompanijama: Snizite cijene goriva, odmah

4 h

0
Румунска ратна морнарица активира подводни експлозив током контролисаног уклањања потопљених стијена како би се побољшао проток воде ка нуклеарној електрани Чернаводе, усљед изузетно ниског водостаја ријеке Дунав, у Извоарелама, у Румунији, у понедјељак, 3. августа 2026. године.

Svijet

Rumunija podigla vojsku zbog ekstremno niskog nivoa Dunava: Minirana stijena u rijeci

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Svijet

Tramp sutra u Kaliforniji: Predstavlja rezultate svoje administracije

5 h

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.

Svijet

Zbog požara u Francuskoj uhapšeno 375 ljudi, uključujući 142 maloljetnika

6 h

0

  • Najnovije

22

13

NASA poziva Roskosmos na lansiranje misije "Kru 13"

22

04

Šah na ruskom dvoru: Kako je igranje šaha pomagalo ruskim carevima da vladaju

21

40

Urednik sa Harvarda: Ukinuti odluke visokih predstavnika, Tramp će u vidu Dodika dobiti prijatelja

21

32

Budimir: "Oluja" najveće etničko čišćenje Srba

21

31

Jaka eksplozija odjeknula u kući: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima