Kolaps na ulazu u Grčku: Vozači zaglavili u kilometarskim kolonama na 42 stepena

Na graničnom prelazu Evzoni trenutno vlada potpuni saobraćajni kolaps. Prilaz ulazu u Grčku sa sjevernomakedonske strane potpuno je blokiran, a kolona vozila već duže vrijeme stoji u mjestu i gotovo se uopšte ne pomjera, a kao otežavajuća okolnost vozačima su i visoke temperature.

Situaciju dodatno otežavaju ekstremne ljetne vrućine – temperatura je premašila paklenih 42°C. Zarobljeni u vrelim automobilima i na usijanom asfaltu, putnici i vozači počeli su da gube strpljenje, pa se graničnim prelazom prolama zaglušujuće i masovno trubljenje iz gotovo svih vozila.

Video-snimak ovog haosa objavljen je na Fejsbuk stranici "Grčka Info", gdje se jasno vidi nepregledna kolona automobila koja stoji u mjestu, dok se u pozadini odjekuju sirene frustriranih vozača.