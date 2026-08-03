Cvijanović sutra na obilježavanju godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovaće sutra, 4. avgusta, obilježavanju godišnjice odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u Istočnoj Ilidži, koje organizuje Opštinska boračka organizacija "Ilidžanski borac".
Prema programu manifestacije pod nazivom "4. avgust – da se ne zaboravi", u 9.00 časova u Crkvi u Vojkovićima biće služena liturgija, nakon čega će uslijediti parastos za poginule i umrle borce, kao i polaganje cvijeća ispred Spomen-kapele.
Program će biti nastavljen polaganjem cvijeća kod spomen-obilježja u Grlici, Crkvicama i Kuli, prijemom za porodice poginulih boraca i goste, sportskim sadržajima, tradicionalnim “Krosom odbrane“, te dodjelom priznanja i zahvalnica u večernjim časovima.
Obilježavanje organizuje Opštinska boračka organizacija "Ilidžanski borac“ iz Istočne Ilidže.
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