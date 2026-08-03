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Hiljade migranata i dalje u Seuti, podigli kamp na plaži

03.08.2026 19:55

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Hiljade migranata i dalje se nalaze u Seuti nakon masovnog ulaska iz Maroka u špansku enklavu prošle sedmice, izjavio je predsjednik Seute Huan Hesus Vivas.

Španske vlasti juče su objavile da su tokom migrantske krize poginule najmanje 72 osobe. Dio njih utopio se prilikom pokušaja prelaska mora, dok su drugi stradali u stampedu kod lukobrana koji predstavlja graničnu prepreku. Maroko je istovremeno saopštio da je na njegovoj strani granice život izgubilo 11 ljudi.

Ulazak migranata iz Maroka u Seutu

Prema procjenama španskih vlasti, oko 69.500 migranata vratilo se u Maroko tokom posljednja četiri dana, što je više od početnih procjena prema kojima je u četvrtak u Seutu ušlo oko 50.000 ljudi.

Maloljetni migranti uživaju posebnu zaštitu od deportacije

Mnogi migranti odlučili su da napuste enklavu nakon što su zbog zatvorenih prodavnica ostali bez mogućnosti da nabave hranu, suočili se s neprijateljskim odnosom dijela lokalnog stanovništva i shvatili da ne mogu nastaviti put prema kopnenom dijelu Španije.

Uprkos tome, između 3.000 i 5.000 migranata i dalje se nalazi u Seuti, rekao je Vivas za televiziju Telesinko (Telecinco). Dodao je da su oba prihvatna centra za migrante, jedan za odrasle i drugi za maloljetnike, preopterećena.

Lokalni zvaničnik Alberto Gaitan (Alberto Gaitán) naveo je da gradske službe trenutno brinu o 862 maloljetna migranta, koji prema španskom zakonodavstvu uživaju posebnu zaštitu od deportacije.

Stotine migranata danas su podigle improvizovani kamp na plaži El Trampolin (El Trampolín), dok se lokalne vlasti suočavaju s velikim brojem ljudi koji su ostali na malom prostoru enklave.

Na snimcima se vide desetine migranata, većinom iz podsaharske Afrike, kako leže na plaži umotani u peškire da bi se zaštitili od vjetra, dok iza njih patroliraju vojska i policija.

Visoki nacionalni sud istražuje migrantsku krizu

Španske vlasti u međuvremenu nastavljaju potragu za tijelima u moru kojim su prije nekoliko dana prošle desetine hiljada migranata.

Prema pisanju Skaj njuza (Sky News), migrantsku krizu u Seuti istražuje i španski Visoki nacionalni sud, Audijensija nasional (Audiencia Nacional).

Sudija Marija Tardon (María Tardón) naložila je Centralnoj jedinici Nacionalne policije za borbu protiv ilegalne imigracije (UCRIF) da državnom tužilaštvu dostavi izvještaj o „masovnom nezakonitom ulasku osoba s teritorije Maroka u Seutu posljednjih dana, posebno 30. i 31. jula“.

Cilj istrage je da se utvrdi da li je događaj bio koordinisana akcija koju je organizovala neka kriminalna organizacija ili grupa, kao i da se prikupe podaci o mogućim učesnicima ukoliko za to postoje dokazi.

Sudija je pokrenula preliminarni postupak zbog mogućih krivičnih djela protiv bezbjednosti i nezavisnosti španske države.

EU za sutra sazvala vanredni sastanak

Španija optužuje pojedine evropske partnere da svojim reakcijama dodatno produbljuju podjele umjesto da pomognu.

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares (José Manuel Albares) izjavio je u ponedjeljak da je Španija u prošlosti pomagala drugim članicama Evropske unije tokom migrantskih kriza i da sada očekuje da one pruže podršku Madridu.

Evropska unija za sutra je sazvala vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova putem video-veze.

Kao odgovor na migrantski talas, Italija je privremeno suspendovala primjenu Šengenskog sporazuma (Schengen Agreement) o slobodnom kretanju sa Španijom i ponovo uvela granične kontrole u vazdušnom i pomorskom saobraćaju.

Marokansko ministarstvo unutrašnjih poslova juče je saopštilo da su masovni dolasci migranata posljedica dezinformacija koje su se širile društvenim mrežama, djelovanja mreža za krijumčarenje ljudi i pogrešnog tumačenja presude španskog suda kojom je zabranjeno trenutno vraćanje migranata presretnutih na moru.

Prema pisanju lista El Pais (El País) i radio-stanice Kadena SER (Cadena SER), španske obavještajne službe zaključile su da Maroko nije isplanirao masovni prelazak granice, ali je dozvolio da se on dogodi.

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Migrantska kriza u Seuti

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