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U Rusiji otkriven novi mineral vrijedniji od zlata

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 20:17

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Foto: pexels/Meruyert Gonullu

Ruski istraživači otkrili su u Hibinima, na Kolskom poluostrvu, novi mineral koji do sada nije bio poznat nauci.

Novootkriveni mineral dobio je naziv kolski aškroftin, a prema podacima ruskog Ministarstva nauke i visokog obrazovanja, njegova jedinstvenost ogleda se u neobičnom sastavu i izuzetno složenoj kristalnoj strukturi. Procjenjuje se da je vrijednost čak i tankog sloja ovog minerala na stijeni veća od vrijednosti zlata.

Novi mineral sadrži retkozemni element itrijum, kao i silicijum, kalijum, natrijum i druge elemente. U Ministarstvu ističu da kolski aškroftin nije samo redak mineral već i svojevrsni "hemijski arhiv" Zemljine kore, jer njegov sastav može da pruži važne informacije o geološkoj istoriji naše planete.

Prosječna vrijednost samo tankog mineralnog sloja na steni iznosi oko 145 dolara po milimetru, što je značajno više od vrijednosti zlata iste veličine, prema podacima Ministarstva.

Posebnost novog minerala je i to što sadrži kalcijum, mangan i fluor, dok se njegova kristalna struktura smatra jednom od najsloženijih među svim do sada poznatim mineralima.

Istraživači su otkrili mineral u rudniku Kirovski, u masivu Hibini, prenose RIA Novosti.

Šta je aškroftin

Obični aškroftin je redak mineral iz grupe silikata, prepoznatljiv po ružičastim prizmatičnim kristalima. Prvi put je otkriven na Grenlandu, a kasnije su njegova nalazišta pronađena i u Kanadi i Italiji.

U Rusiji otkriven i novi izvor galijuma

Ruski naučnici su ranije otkrili i novi izvor retkog metala galijuma. Istraživači Instituta za geohemiju i analitičku hemiju "V. I. Vernadski" Ruske akademije nauka utvrdili su visoku koncentraciju ovog metala u korundu (prirodni mineral) sa Iljmenogorskog alkalnog masiva na Južnom Uralu.

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Koncentracija galijuma u ovom mineralu je gotovo 25 puta veća od prosječne koncentracije u Zemljinoj kori, a korund iz Iljmenogorskog masiva sadrži najveću količinu ovog metala među svim poznatim primarnim nalazištima u svijetu. Galijum je rijetki metal koji ima široku primenu u radioelektronici i industriji poluprovodnika.

Nova tehnologija za istraživanje zemljine kore

Pored toga, naučnici sa Urala nedavno su razvili novi merni sistem za ispitivanje geodinamičkog stanja stenskih masiva. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, biće moguće preciznije praćenje područja eksploatacije mineralnih sirovina, kao i seizmički aktivnih regiona, saopštilo je rusko Ministarstvo nauke.

(rt balkan)

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Rusija

nauka

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