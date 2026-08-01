Žuto zlato Semberije: Suncokret sve češći izbor umjesto kukuruza

Ovih dana na semberskim njivama sve se češće može vidjeti suncokret. Neki su ove godine posijali ovu kulturu prvi put, a sudeći prema stanju biljaka, sigurno je da će se za nju opredjeljivati sve više poljoprivrednika.

Klimatske promjene i sve češće suše počele su da mijenjaju i izbor kultura na semberskim njivama. Ove godine sve su češća polja pod suncokretom. Riječ je o merkantilnom suncokretu koji je isplativija alternativa. U Magnojeviću kod Bijeljine neki poljoprivrednici su se odlučili da suncokret posiju po prvi put.

„Suncokret je malo otporniji na sušu, pa da pokušamo. Ono što je dobro kod suncokreta jeste to što imamo firmu ovdje u blizini, u Brčko distriktu - ’Bimal’, koji je jako korektan sa cijenom i sa plaćanjem. Znači, sigurno je prodat, barem su takva iskustva ljudi posljednjih godina. Tako da smo pokušali da vidimo kako uspijeva na ovim prostorima. Pa evo, vidite i sami, za početak ne izgleda tako loše, a i mi smo početnici, prvi put nam je, pa vidjećemo na jesen, u septembru kada bude vršaj, kakva je situacija”, rekao je Slobodan Petrić iz Magnojevića.

Biljka je ovo koja lakše podnosi sušu i koja nije zahtjevna za uzgoj jer traži manje đubriva i prihrane, te iziskuje jedno ili dva tretiranja protiv korova. Kao takva, sve je primamljivija za poljoprivrednike.

„Suncokret apsolutno ima mjesto u plodoredu kao okopavani. Pored suncokreta tu treba gledati da se uvrsti još neka kultura, uljana repica kao ozima, pa čak i soja. Ona ima isti problem kao kukuruz, isto ne trpi sušu, ali suncokret je ona kultura koja je otpornija na sušu. Suncokret razvija jako dubok korijen, posebno kada je zemljište duboko, lako i propusno, te se u takvim uslovima dobro ukorjenjava i crpi rezerve vlage iz donjih horizonata”, kazao je diplomirani inženjer poljoprivrede Stevan Mesarović.

Otpornost na sušu, siguran otkup i od starta definisana cijena sigurno će i u godinama koje dolaze učiniti suncokret sve češćim izborom semberskih poljoprivrednika.