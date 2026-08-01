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Dodik: Srpsko stradanje u "Oluji" ne smije biti zaboravljeno

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 20:06

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Predsjednik Milorad Dodik poručio je večeras da se ne smiju zaboraviti zločini počinjeni nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske u hrvatsko-muslimanskom pogromu 1995. godine.

Dodik je pozvao sve Srbe da u utorak, 4. avgusta, u Mrkonjić Gradu zajedno sa rukovodstvom Srpske i Srbije, te Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem prisustvuje obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine.

Naveo je da će u Mrkonjić Gradu biti odata počast za 1.900 stradalih u toj akciji u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj, među kojima su žene i djeca.

"To je ozbiljan gubitak za narod i zato pozivam sve da se pridruže obilježavanju u Mrkonjić Gradu", rekao je Dodik i ukazao i na srpska stradanja tokom Drugog svjetskog rata.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.

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Tagovi :

Operacija Oluja

Hrvatska

Odbrambeno-otadžbinski rat

Milorad Dodik

Zločin nad Srbima

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