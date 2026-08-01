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Smrtonosna sačekuša u Nikšiću, ubica u bjekstvu

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 21:01

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Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

Član organizovane kriminalne grupe Jovan Mrvaljević ubijen je danas popodne u Nikšiću, a policija traga za počiniocima, potvrđeno je portalu RTCG iz crnogorske Uprave policije.

Iz Uprave policije saopšteno je da je do upotrebe vatrenog oružja došlo oko 20.00 časova u nikšićkom naselju Kapino polje.

"Službenici Uprave policije u saradnji sa nadležnim tužiocem preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvjetljavanja događaja", dodaje se u saopštenju.

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Tagovi :

Ubistvo

likvidacija

kriminalna grupa

Nikšić

Crna hronika

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