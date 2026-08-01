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Dodik na Ilindanskom zborovanju u Marićki

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 21:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у приједорском насељу Марићка, присуствује Илинданском зборовању.
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u prijedorsko naselje Marićka, gdje prisustvuje Ilindanskom zborovanju.

Dodik sa ministrom pravde Republike Srpske Goran Selakom, senatorom Republike Srpske Aleksandrom Vulinom i gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom prisustvuje večernjem bogosluženju u crkvi brvnari posvećenoj Svetom proroku Iliji.

Obilježavanje crkvene slave i tradicionalno Ilindansko zborovanje organizuje se svake godine uoči praznika - Ilindana.

Narodni zbor u Marićki, koji okupi više hiljada ljudi iz Prijedora, Krajine i cijele Republike Srpske, organizuje se radi očuvanja vjere, tradicije i narodnog jedinstva.

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Milorad Dodik

Prijedor

Republika Srpska

Goran Selak

Aleksandar Vulin

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