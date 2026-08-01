Oluja u Nevesinju i Berkovićima napravila višemilionsku štetu

Desetak dana nakon olujnog nevremena i grada koji su pogodili Nevesinje i Berkoviće, sabiraju se ogromni gubici.

Oko 347 hiljada maraka štete je na poljoprivredi u Berkovićima, utvrdila je komisija, dok je u Nevesinju već sada izvjesno da će biti višemilionska.

Za svega nekoliko minuta olujnog nevremena i grada, Goranu Duku propala je cijela sezona. Ovaj poljoprivrednik iz Berkovića među onima je koji su pretrpjeli najveću štetu, a gubici na njegovom gazdinstvu mjere se oko 70 hiljada maraka. Desetak dana nakon nevremena pokušava da spasi što se spasiti da.

„Meni su nastradali kupus, paprika i paradajz. Kupusa je nastradalo 7 hiljada komada, za papriku je komisija procijenila štetu od 65%, a za paradajz 80%. Ministarka je posjetila naše gazdinstvo, nadamo se da će pomoći. Papriku smo sanirali koliko smo mogli, tu ima svašta polomljeno, a kupusa sam presadio oko 7.200 komada struka, gdje sam uložio oko 2.000 KM”, kazao je Goran Duka iz sela Predolje kod Berkovića.

Pomoć resornog ministarstva očekuje 41 poljoprivrednik u ovoj opštini kod kojih je komisija procijenila štetu. Najviše štete od nevremena u Berkovićima pretrpjeli su zasadi paprike. Poljoprivrednici kažu da će ovogodišnji prinosi biti znatno umanjeni.

Oko 347 hiljada maraka štete na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima utvrdila je komisija u Berkovićima. Izvještaj je već stigao na adresu resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske.

„Očekujemo odgovarajuću pomoć od strane Vlade Srpske. Što se tiče opštine Berkovići, ona će stajati, kao i uvijek, uz svoje poljoprivrednike. U toku je procedura donošenja rebalansa budžeta, nakon čega ćemo znati koji je to iznos sa kojim ćemo moći podržati naše poljoprivredne proizvođače”, istakao je načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.

U Nevesinju komisija za procjenu štete od nevremena ima više posla. Do sada su obradili oko 90% pogođenih poljoprivrednih gazdinstava. Ukupno 275 poljoprivrednika prijavilo je štetu, a već sada se zna da će ona biti višemilionska.

„Na osnovu analize podataka, pričinjena je šteta na krompiru površine 38,5 hektara, luku površine 9,5 hektara, žitu površine 48 hektara, kukuruzu površine 7 hektara, voću sa dominacijom šljive (19.175 stabala) i ostalim baštenskim i povrtarskim kulturama površine 13,2 hektara”, rekao je načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nevesinje Velibor Radovanović.

Nevesinjska komisija zabilježila je i 96 prijava materijalne štete na stambenim i pomoćnim objektima. Grad je tamo oštetio i na desetine automobila. Radovanović za ATV kaže da će cjelokupni izvještaj biti gotov naredne sedmice.