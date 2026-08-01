Dodik i Vučić sutra u manastiru Rmanj sa episkopom Sergijem

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik sastaće su sutra u manastiru Rmanj sa Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim i rmanjskim Sergijem, najavljeno je iz Eparhije.
Iz Eparhije su naveli da je Vučić svesrdnim zalaganjem učestvovao, kako lično tako i preko Vlade Srbije, u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine.
Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443. godine.
Od 1566. godine sjedište Dabrobosanske episkopije /mitropolije/ nalazilo se u Rmnju, gdje je bilo više od jednog vijeka.
Tokom svoje burne istorije više puta je rušeni paljen, a krajem rata je devastiran.
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u septembru 2024. godine osveštao je novoobnovljeni manastirski hram Svetog Nikolaja Čudotvorca.
Manastir Rmanj, nalazi se nalazi na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, i više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda.
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