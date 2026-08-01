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Epidemija ebole se pogoršava, sve veći rizik za širenje

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 17:54

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 20. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Epidemija ebole u centralnoj Africi ne samo da nije pod kontrolom, već se pogoršava u DR Kongo, uz sve veći rizik da se proširi na susjedne zemlje, uprkos naporima uloženim tokom prethodnih sedmica, saopštila je SZO.

Kako je navedeno iz zdravstvene agencije UN, ova epidemija je najveća koju je zemlja ikada doživjela.

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"Potrebno je znatno povećanje aktivnosti da bi se epidemija zaustavila", navodi SZO u saopštenju.

Tokom protekle sedmice prijavljeno je 567 infekcija i 296 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj sedmici od najnovije pojave virusa.

SZO procjenjuje da je broj laboratorijski potvrđenih slučajeva 3.605, uključujući 1.587 smrtnih ishoda. Zarazu je preživio 651 pacijent.

Prethodna najveća epidemija u DR Kongu dogodila se između 2018. i 2020. godine, kada je bilo 3.317 potvrđenih slučajeva.

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Trenutno se širi bundibugio soj virusa, protiv kojeg još nema odobrene vakcine.

U toku su ispitivanja vakcine koja tek treba da se razvije.

(Srna)

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Tagovi :

Ebola virus

ebola

DR Kongo

Afrika

Bolest

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