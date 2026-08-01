Žele da sačuvaju stručnjake: Evo šta tehnološki gigant nudi da radnici ne odu

Holandski tehnološki gigant ASML, ključni igrač u globalnoj industriji poluprovodnika i jedini svjetski proizvođač naprednih EUV litografskih mašina, odlučio se na nesvakidašnji korak kako bi zadržao svoje stručnjake.

Kompanija je najavila da će zaposlenima isplatiti bonuse u iznosu do 20.000 evra ukoliko ostanu u firmi do 2030. godine.

Ova strategija dolazi u trenutku kada se globalna trka za talentima u oblasti visoke tehnologije i proizvodnje čipova drastično zaoštrava, a ASML želi da osigura stabilnost svoje radne snage tokom ključne faze rasta.

Prema internim informacijama, pravo na ovaj dugoročni bonus ostvariće hiljade zaposlenih, prije svega inženjeri i tehnički stručnjaci čija je ekspertiza nezamjenjiva. Plan je osmišljen tako da se bonus isplaćuje u fazama ili kao jednokratna suma na kraju definisanog perioda, pod uslovom da zaposleni ne napuste kompaniju prije 2030. godine.

ASML se već neko vrijeme suočava sa pritiskom konkurencije, ali i sa političkim i logističkim izazovima. S obzirom na to da obuka novih kadrova za rad na ekstremno složenim sistemima za proizvodnju čipova traje godinama i košta stotine hiljada evra, kompaniji je daleko isplativije da finansijski motiviše postojeće radnike nego da traži i obučava nove.

Pored zadržavanja radnika, ASML vodi i širu bitku sa domaćim poslovnim okruženjem u Holandiji. Kompanija je ranije izrazila nezadovoljstvo zbog strogih imigracionih pravila i najava ukidanja poreskih olakšica za strane stručnjake, što je pokrenulo spekulacije o potencijalnom širenju ili čak preseljenju dijela poslovanja van matične zemlje.

Kao odgovor na to, holandska vlada je pokrenula plan pod nazivom Operacija Betoven, vrijedan 2,5 milijardi evra, namijenjen poboljšanju infrastrukture i uslova poslovanja u regiji Ajndhovena, kako bi zadržala ASML u zemlji.

Obećani bonusi od 20.000 evra jasna su poruka menadžmenta da računaju na dugoročnu stabilnost i da su spremni da ulože direktno u ljude koji pokreću najvažniju tehnološku kompaniju u Evropi, prenosi Srpskainfo.