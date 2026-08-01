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Banjalučane večeras očekuje spektakl decenije: Tanja Savić stiže na Kastel

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 17:26

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Најава за концерт Тање Савић у Бањалуци
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon dvije spektakluarne festivalske večeri, Tvrđava Kastel od 20 časova postaje centar fešte, a publiku očekuje veliki koncert Tanje Savić.

Veče će otvoriti Saša Stojaković, finalista Zvezda Granda, koji će svojim nastupom zagrijati atmosferu i uvesti publiku u noć za pamćenje.

Hiljade posjetilaca zajedno će pjevati najveće hitove Tanje Savić uz vrhunsku produkciju, impresivnu scenografiju i atmosferu kakva se rijetko viđa.

Ulaz na tvrđavu Kastel biće otvoren od 20 časova, dok će preostale ulaznice za Ultra VIP, VIP, Fan Pit i Standard zonu biti dostupne na ulazu u tvrđavu od 19 časova.

Večeras nema mjesta za propuštanje. Očekuju vas bezvremenski hitovi, vrhunski zvuk, spektakluarna scena i atmosfera kakvu može stvoriti samo nekoliko hiljada ljudi koji pjevaju u glas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Kastel

koncert

Tanja Savić

Banjaluka

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