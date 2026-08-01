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Stotine Merlinovih fanova sa kartama ostali ispred stadiona: Uzvikivali "Dino lopove"

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ATV redakcija
01.08.2026 09:29

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Дино Мерлин, пјевач
Foto: Youtube / Screenshot

Prvi od tri koncerta Dine Merlina održan je u Sarajevu na stadionu Koševo, a dobro raspoloženje se za više stotina fanova pretvorilo u neviđeno razočarenje.

Veliki broj njih nije mogao ući i nije jasno kako je do toga moglo doći. Razočarani fanovi uzvikivali su "Dino, lopove".

Da li su šverceri napravili duplikate ili je neki drugi razlog u pitanju, znaće se relativno brzo, pišu federalni mediji.

Do tada, nakon višeminutnog skandiranja "Dino lopove", razočaranim fanovima, od kojih su neki došli i iz drugih krajeva, ostalo je da se polako vrate kućama.

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Tagovi :

Dino Merlin

koncert

Sarajevo

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