Stotine Merlinovih fanova sa kartama ostali ispred stadiona: Uzvikivali "Dino lopove"

Prvi od tri koncerta Dine Merlina održan je u Sarajevu na stadionu Koševo, a dobro raspoloženje se za više stotina fanova pretvorilo u neviđeno razočarenje.

Veliki broj njih nije mogao ući i nije jasno kako je do toga moglo doći. Razočarani fanovi uzvikivali su "Dino, lopove".

Da li su šverceri napravili duplikate ili je neki drugi razlog u pitanju, znaće se relativno brzo, pišu federalni mediji.

Do tada, nakon višeminutnog skandiranja "Dino lopove", razočaranim fanovima, od kojih su neki došli i iz drugih krajeva, ostalo je da se polako vrate kućama.