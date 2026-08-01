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Pljačka u Haton Gardenu: Najveća pljačka u istoriji Britanije

Izvor:

ATV

01.08.2026 10:00
Пљачка у Хатон Гардену: Највећа пљачка у историји Британије
Foto: atv

'Pljačka u Haton Gardenu' je kriminalistički akcioni triler iz 2017. godine, u režiji Ronija Tompsona.

Radnja prati tajanstvenog mladića koji, uz pomoć četiri ostarjela kriminalca, pokušava ono što je naizgled nemoguće.

Dok su im za petama i mafija i policija, oni pokušavaju da probiju betonski i čelični trezor u čuvenoj draguljarskoj četvrti u Londonu, Haton Gardenu, i tako počine najveću pljačku u istoriji Velike Britanije.

Film je inspirisan istinitim događajem, pljačkom koja se dogodila u aprolu 2015. godine.

Pljačka u Haton Gardenu - nedjelja u 22 časa i 30 minuta.

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