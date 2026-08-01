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Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 11:04

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana četrnaestogodišnjaku iz Banatskog Karlovca koji je osumnjičen da je nožem ubio svog očuha A.I. (42).

Pritvor mu je određen na prijedlog Višeg tužilaštva, a na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 10 godina.

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U odluci suda je navedeno da su način izvršenja i posljedica krivičnog djela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Ubistvu, koje se dogodilo sinoć, prethodila je svađa dječakove majke sa očuhom, koji je, kako prenose mediji, poznati hirurg.

Полиција Србија

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Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

(SRNA)

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Ubijen Aleksandar Ilić

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Srbija

Ubistvo

Ubistvo Banatski Karlovci

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