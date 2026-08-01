Osumnjičen za ubistvo Aleksandra Ilića: Određen pritvor maloljetniku (14)

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sud u Pančevu odredio je pritvor do 30 dana četrnaestogodišnjaku iz Banatskog Karlovca koji je osumnjičen da je nožem ubio svog očuha A.I. (42).
Pritvor mu je određen na prijedlog Višeg tužilaštva, a na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od 10 godina.
Srbija
Ubistvo u porodičnoj kući: Ovo je ubijeni hirurg u Banatskim Karlovcima
U odluci suda je navedeno da su način izvršenja i posljedica krivičnog djela doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Ubistvu, koje se dogodilo sinoć, prethodila je svađa dječakove majke sa očuhom, koji je, kako prenose mediji, poznati hirurg.
Srbija
Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
13 h0
Srbija
15 h0
Najnovije
11
18
11
13
11
04
10
58
10
50
Trenutno na programu