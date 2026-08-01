Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

Stravičan zločin potresao je Banatske Karlovce, gdje je u porodičnoj kući ubijen dr Aleksandar Ilić (42), poznati i cijenjeni hirurg iz Vršca.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između Ilića i njegove supruge K.L.T. (49), nakon koje je došlo do sukoba sa smrtnim ishodom.

Sukob u porodičnoj kući

U trenutku drame u kući se nalazio i maloljetni sin supruge stradalog ljekara iz njenog prvog braka.

Prema dosadašnjim saznanjima, maloljetnik je prisustvovao verbalnom sukobu između supružnika, a potom je u jednom trenutku uzeo nož i nanio povrede očuhu, piše Telegraf.

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Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je to učinio pokušavajući da zaštiti majku.

Borba za život

Teško povrijeđeni Aleksandar Ilić hitno je prevezen u najbliži dom zdravlja, odakle je zbog ozbiljnosti povreda prebačen u bolnicu.

Ljekari su pokušali da mu spasu život, ali je, uprkos naporima medicinskog osoblja, podlegao povredama.

Policija uhapsila aktere događaja

Policija u Pančevu je brzom akcijom pronašla sve učesnike ovog događaja i privela ih u policijsku stanicu.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje rukovodi istragom.

Uviđaj i dalji istražni postupak trebalo bi da utvrde sve okolnosti tragedije, kao i motiv koji je doveo do smrtnog ishoda.

(Telegraf)