Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

Autor:ATV redakcija
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Stravičan zločin potresao je Banatske Karlovce, gdje je u porodičnoj kući ubijen dr Aleksandar Ilić (42), poznati i cijenjeni hirurg iz Vršca.
Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između Ilića i njegove supruge K.L.T. (49), nakon koje je došlo do sukoba sa smrtnim ishodom.
U trenutku drame u kući se nalazio i maloljetni sin supruge stradalog ljekara iz njenog prvog braka.
Prema dosadašnjim saznanjima, maloljetnik je prisustvovao verbalnom sukobu između supružnika, a potom je u jednom trenutku uzeo nož i nanio povrede očuhu, piše Telegraf.
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Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je to učinio pokušavajući da zaštiti majku.
Teško povrijeđeni Aleksandar Ilić hitno je prevezen u najbliži dom zdravlja, odakle je zbog ozbiljnosti povreda prebačen u bolnicu.
Ljekari su pokušali da mu spasu život, ali je, uprkos naporima medicinskog osoblja, podlegao povredama.
Policija uhapsila aktere događaja
Policija u Pančevu je brzom akcijom pronašla sve učesnike ovog događaja i privela ih u policijsku stanicu.
O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje rukovodi istragom.
Uviđaj i dalji istražni postupak trebalo bi da utvrde sve okolnosti tragedije, kao i motiv koji je doveo do smrtnog ishoda.
(Telegraf)
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