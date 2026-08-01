Gužve na graničnim prelazima, vozačima upućeno posebno upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, što zahtijeva strpljenje i oprez pri vožnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repubulike Srpske.
Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, iz AMS-a preporučuju da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.
Duge kolone putničkih vozila u oba smjera registrovane su jutros na graničnom prelazu Gradina.
Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša.
Duge su kolone na izlazu na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum.
Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske /Gornji Varoš/.
Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.
U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače na strpljenje.
Od ranih jutarnjih časova pojačan je saobraćaja na magistralnom putu Bradina- Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prelazima.
Republika Srpska
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Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.
(SRNA)
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