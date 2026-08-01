Gužve na graničnim prelazima, vozačima upućeno posebno upozorenje

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, što zahtijeva strpljenje i oprez pri vožnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repubulike Srpske.

Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, iz AMS-a preporučuju da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.

Duge kolone putničkih vozila u oba smjera registrovane su jutros na graničnom prelazu Gradina.

Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša.

Duge su kolone na izlazu na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum.

Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj/izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske /Gornji Varoš/.

Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gd‌je dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače na strpljenje.

Od ranih jutarnjih časova pojačan je saobraćaja na magistralnom putu Bradina- Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prelazima.

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Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

(SRNA)