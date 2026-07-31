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Jedan igrač zakucao na vrata miliona: Rezultati Loto izvlačenja u 61. kolu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 20:12

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 61. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, a jedan igrač zakucao je na vrata miliona.

Premija za Loto sedmicu ovog petka iznosila je 2 miliona i 200 hiljada maraka.

Dobitna kombinacija glasila je 10, 12, 3, 5, 32, 18 i 26.

Jedan igrač imao je priliku da osvoji milionski dobitak, jer je nakon šest izvučenih brojeva čekao broj 25. Međutim, iz bubnja je izašao broj 26, tako da glavna premija nije izvučena.

Osim njega, šestice je dobilo još osam igrača, a ovaj dobitak vrijedan je oko 5.000 KM.

Loto plus

Premija za Loto plus nosila je još veći dobitak - 5.800.000 konvertibilnih maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 25, 21, 35, 29, 22, 10 i 18.

Već nakon šest izvučenih brojeva bilo je jasno da ni u ovoj igri neće biti novog milionera, tako da će premija dodatno rasti u narednom kolu.

Džoker

Džoker broj u 61. kolu glasio je - 595024.

Ovo kolo nije nam donijelo ni Džoker dobitnika.

Inače, premija za Džoker iznosila je 240.000 maraka.

Loto izvlačenje možete uživo da pratite na programu Alternativne televizije svakog utorka i petka od 20 časova.

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