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Minić: Srpska ostaje pri stavu, nema zadržavanja migranata niti formiranja kampova

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 21:07

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Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata niti formiranja kampova.

On je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalno prevoženje migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti sankcionisan.

"Migrantska kriza ponovo pogađa Evropu, a posljedice se osjećaju i u BiH. Republika Srpska ostaje pri svom stavu, humanost i pomoć nikada nisu bili sporni, ali zadržavanja migranata i formiranja kampova na našoj teritoriji neće biti", napisao je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Migranti

Republika Srpska

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