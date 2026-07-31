Cvijanović: Naš narod prepoznatljiv po uživanju u dobroj hrani i porodičnim druženjima

Naš narod je prepoznatljiv po uživanju u dobroj hrani i porodičnim druženjima, istakla je na Iksu srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što sam večeras sa svojom porodicom došla na "Streed food fest", gdje se može vidjeti koliko Banjaluka ima da ponudi kada je u pitanju gastronomija, ali i da okupi ljude u predivnoj atmosferi pod otvorenim nebom, istakla je Cvijanovićeva

Istakla je da su na festu ljudi svih generacija samo sa jednim razlogom - da budu zajedno i da uživaju u tome.