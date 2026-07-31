Iz budžetskih sredstava finansiraju se projekti u 59 jedinica lokalne samouprave

Autor:ATV redakcija
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Iz budžetskih sredstava namijenjenih javnim investicijama u 2026. godini finansiraju se projekti u 59 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa iznosom 215 miliona KM, saopštila je Vlada Republike Srpske.
Sve opštine i gradovi koji su se obratili Ministarstvu finansija dobili su podršku u skladu sa mogućnostima budžeta.
"Riječ je o, uglavnom, infrastrukturnim projektima, kao što su: putevi, škole, domovi kulture, rješavanje problema sa vodosnabdijevanjem. Sve to će dovesti do razvoja lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitet života u opštinama i gradovima", istakla je Vlada Srpske u objavi na Fejsbuku.
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