Korist i za naše ljude: Mnogi bi mogli dobiti bonus zbog toplotnog talasa

Vrtoglavica, iscrpljenost, gubitak koncentracije pa čak i kolaps - visoke temperature postaju jedna od najvećih opasnosti za radnike koji svoje poslove obavljaju na otvorenom.

Posebno su ugroženi građevinski radnici koji tokom ljetnih mjeseci provode sate na suncu, a upravo zbog velikog broja naših ljudi koji žive i rade u Njemačkoj, tamošnje mjere zaštite zanimljive su i mnogim radnicima sa naših prostora.

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Njemački zavod za socijalno osiguranje od nezgoda u građevinskoj industriji, poznat kao BG BAU, posljednjih je dana upozorio poslodavce da se moraju ozbiljnije pripremiti za toplotne talase.

Kompanijama su ponuđeni posebni akcijski planovi za rad na visokim temperaturama, a dodatno se podstiče nabavka zaštitne opreme poput rashladnih prsluka, UV zaštitne odjeće i zaštitnih naočara.

"Visoke temperature stavljaju ogroman pritisak na građevinske radnike. Zato je još važnije da se firme pripreme za sljedeće toplotne talase i preduzmu mjere kako bi zaštitile svoje zaposlenike", poručuju iz BG BAU-a.

Tri nivoa zaštite

Njemačke preporuke temelje se na tri nivoa zaštite. Prvo se trebaju koristiti tehnička rješenja, poput postavljanja sjenila, šatora za zaštitu od sunca, osiguravanja hladnijih prostora za odmor ili klimatizovanih prostorija.

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Nakon toga slijede organizacione mjere, među kojima su prilagođeno radno vrijeme, češće pauze, dovoljne količine vode i jasno definisani postupci u slučaju zdravstvenih problema.

Više pauza i kraće radno vrijeme znače i manje posla za isti novac što znači da će i brojnim radnicima sa naših prostora biti moguće zaraditi više novca za manje sati rada, a neki u Njemačkoj, posebno vlasnici građevinskih tvrtki bi mogli i do bonusa.

Tek nakon toga dolazi lična zaštitna oprema, poput rashladnih prsluka, kapa, posebne odjeće koja štiti od UV zračenja i zaštitnih naočara.

Upozorenje stručnjaka

Stručnjaci upozoravaju kako takva oprema nije zamjena za organizaciju rada, nego dodatna zaštita, prenose njemački mediji.

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Radnici pritom moraju znati prepoznati znakove toplotnog stresa. Vrtoglavica, glavobolja, mučnina, neobičan umor, zbunjenost i problemi s koordinacijom mogu biti upozorenje da je tijelo pod velikim opterećenjem.

U takvim situacijama radnika treba odmah skloniti sa mjesta izloženosti, pružiti mu pomoć i, ako je potrebno, pozvati hitnu službu.

Posebno je zanimljivo da se dio tih mjera u Njemačkoj ne zadržava samo na preporukama.

BG BAU kroz svoj program sigurnosti na radu finansijski pomaže firmama koje ulažu u zaštitu zaposlenika, odnosno subvencioniše dio troškova za određenu zaštitnu opremu, prenosi "Dnevno".