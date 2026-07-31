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Tlo u Italiji ne miruje: Registrovan još jedan jači zemljotres

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 22:43

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Тло у Италији не мирује: Регистрован још један јачи земљотрес
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen je večeras oko 22 časa, na području Italije. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 14 kilometara od Napulja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 2.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Podsjetimo, ranije današnji zemljotres od 4,7 Rihtera pogodio je Italiju i izazvao veću materijalnu štetu.

Povrijeđeno je više osoba.

(Telegraf.rs)

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Italija

Zemljotres

zemljotres u Italiji

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