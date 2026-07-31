Tlo u Italiji ne miruje: Registrovan još jedan jači zemljotres

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Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen je večeras oko 22 časa, na području Italije. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 14 kilometara od Napulja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 2.7 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. Svijet Srušio se najnapredniji američki borbeni avion - VIDEO Podsjetimo, ranije današnji zemljotres od 4,7 Rihtera pogodio je Italiju i izazvao veću materijalnu štetu. Povrijeđeno je više osoba. (Telegraf.rs)

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