Tlo u Italiji ne miruje: Registrovan još jedan jači zemljotres

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3,8 stepeni Rihtera zabilježen je večeras oko 22 časa, na području Italije. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 14 kilometara od Napulja.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 2.7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
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Podsjetimo, ranije današnji zemljotres od 4,7 Rihtera pogodio je Italiju i izazvao veću materijalnu štetu.
Povrijeđeno je više osoba.
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