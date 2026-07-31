Srušilo se cijelo brdo nakon zemljotresa: Zastrašujući snimci iz Italije

Velika materijalna šteta zabilježena je u Italiji nakon što je u kasnim poslijepodnevnim satima zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio područje Napulja. Epicentar je bio u zoni Pozuolija gdje je usljed potresa došlo do obrušavanja brda.

Podrhtavanje tla snažno se osjetilo u Napulju i brojnim opštinama u okolini, izazvavši strah i paniku među stanovništvom.

Prema prvim informacijama, ovo je najjači zemljotres zabilježen od kada se u oblasti Flegrejskih polja ponovo intenzivirala pojava bradiseizma - sporog izdizanja i spuštanja tla usljed vulkanske aktivnosti.

Najveća oštećenja zabilježena su u okolini Pozuolija, gdje je došlo do urušavanja dijela planinskog obronka u blizini stanice gradske željeznice Cumana Gerolomini.

Na pojedinim objektima prijavljena su oštećenja, a nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi provjerile stanje zgrada i infrastrukture.

Na snimcima koji stižu iz Italije vidi se da su gromade kamenja spljeskala vozila parkirana u blizini.

Zemljotres se jako osjetio i na ostrvima u Napuljskom zalivu. Na Pročidi su građani prijavili snažno podrhtavanje u dijelovima Marine Grande, ulicama Liberta, Vitorio Emanuele i u istorijskoj zoni Terra Murata.

U pojedinim dijelovima ostrva zabilježen je i kratkotrajan nestanak električne energije.

Gradonačelnik Pročide Luiđi Muro naložio je aktiviranje opštinskog centra civilne zaštite. Nakon prvih provjera nije bilo prijavljenih povrijeđenih niti ozbiljne materijalne štete.

Podrhtavanje je osjetila i Iskija, posebno u luci Iskia, Baranu i Kazamičoli. Za sada nema informacija o većim oštećenjima objekata ili infrastrukture, ali ekipe nastavljaju da prate situaciju.

Vlasti su pojačale nadzor nad područjem Flegrejskih polja, gdje stručnjaci već duže vrijeme prate pojačanu vulkansku aktivnost. Stanovništvu je preporučeno da ostane mirno i da prati uputstva civilne zaštite.

(Telegraf.rs)