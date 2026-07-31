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Slovačka spremna da pomogne Španiji

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 21:18

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Мигрантска криза у Сеути – Шпанија, Мароко и граница
Foto: Tanjug/AP/Antonio Sempere

Slovačka je spremna da pomogne Španiji da zaštiti spoljne granice Šengena zbog migracione krize u enklavi Seuta, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Slovačka mora da se drži provjerene strategije zaštite spoljnih granica Šengena po svaku cijenu i da pruži svaku moguću pomoć svakoj zemlji kojoj je potrebna raspoređivanjem policijskih snaga i neophodne opreme. Slovačka nudi takvu pomoć Španiji", objavio je Fico na društvenim mrežama.

Slovački premijer je istakao da ne vjeruje da bi suspenzija Španije iz područja Šengena bila pravo rešenje već smatra da bi EU trebalo da pomogne zemlji da se nosi sa tom situacijom.

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Masovni priliv ilegalnih migranata iz Maroka dogodio se juče u španskoj enklavi Seuti na sjeveru Afrike. Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas rekao je da je oko 60.000 ljudi ušlo u Seutu iz Maroka u jednom danu.

(SRNA)

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Španija

Slovačka

Robert Fico

Migrantska kriza u Seuti

Migranti

Seuta

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