Otrovnica ugrizla ženu pred kućom, kamera snimila napad

Nadzorna kamera zabilježila je dramatičan trenutak kada je Linda Martin počela da bježi nakon što ju je ujela otrovnica zvečarka dok je orezivala ruže u dvorištu svoje kuće u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Na snimku se vidi kako žena iznenada reaguje i panično trči ka ulazu u kuću nakon ujeda zvečarke.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio dok je žena uređivala ružičnjak u prednjem dijelu dvorišta.

Za nekoliko sekundi, Linda kaže da je već osjećala otrov zastrašujućeg ujeda zmije.

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"U roku od 30 do 45 sekundi, počela sam da osjećam peckanje u vrhovima prstiju, preselilo se u moju vilicu, obraze, jezik", rekla je Linda.

Kada je pokušala da pozove policiju, signal njenog mobilnog telefona je prestao. Neuspjeli poziv je povećao njenu anksioznost. Njen drugi i treći poziv takođe nisu uspjeli, ostavljajući joj malo izbora nego da djeluje sama uz pomoć svog muža.

"Pozvala sam drugi put, nije se čak ni uspostavila veza. Pozvala sam treći put, a moj muž je samo rekao: 'Uđi u auto!'", rekla je Linda.

Njih dvoje su odjurili u bolnicu, a ona je primila protivotrov nakon 10-minutne vožnje.

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"Da mi muž nije bio kod kuće i da sam bila ovdje sama, ne znam šta bi se desilo", dodala je Linda.

Najpoznatije otrovnice u Americi

Zvečarke se često kriju u visokoj travi, žbunju, ispod kamenja ili među biljkama, zbog čega stručnjaci upozoravaju na dodatni oprez prilikom rada u bašti, posebno tokom toplijih meseci.

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Zvečarke spadaju među najpoznatije otrovne zmije u Sjevernoj Americi. Njihov otrov može izazvati ozbiljna oštećenja tkiva i druge komplikacije, zbog čega je nakon ujeda neophodno što prije potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Stručnjaci savjetuju da se nakon ujeda izbjegava trčanje ili nepotrebno kretanje, kako bi se usporilo širenje otrova kroz organizam.

WATCH: A woman runs for her life after being bitten by a rattlesnake while trimming rose bushes in the front yard of her California home. pic.twitter.com/YFCmGYM8fx — Breaking911 (@Breaking911) July 29, 2026

(Nportal)